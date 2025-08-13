【台風情報】沖縄への影響は？ 台風11号(ポードル)の今後の勢力と進路を詳しく 最大瞬間風速55メートル あすには熱帯低気圧になるか この後の沖縄・全国の天気を画像で 気象庁
■台風11号(ポードル)
2025年8月13日18時45分発表
13日18時の実況
種別 台風
大きさ -
強さ 強い
存在地域 台湾海峡
中心位置 北緯23度20分 (23.3度)
東経119度35分 (119.6度)
進行方向、速さ 西北西 35 km/h (19 kt)
中心気圧 965 hPa
中心付近の最大風速 40 m/s (75 kt)
最大瞬間風速 55 m/s (105 kt)
25m/s以上の暴風域 全域 150 km (80 NM)
15m/s以上の強風域 東側 440 km (240 NM)
西側 390 km (210 NM)
14日6時の予報
種別 台風
強さ -
存在地域 華南
予報円の中心 北緯24度25分 (24.4度)
東経116度20分 (116.3度)
進行方向、速さ 西北西 30 km/h (17 kt)
中心気圧 994 hPa
中心付近の最大風速 20 m/s (40 kt)
最大瞬間風速 30 m/s (60 kt)
予報円の半径 65 km (35 NM)
14日18時の予報
種別 熱帯低気圧
強さ -
存在地域 華南
予報円の中心 北緯25度30分 (25.5度)
東経112度30分 (112.5度)
進行方向、速さ 西北西 30 km/h (17 kt)
中心気圧 998 hPa
予報円の半径 95 km (50 NM)
■沖縄への影響
八重山地方に発表していた波浪警報を注意報に切り替えました。引き続き、１４日昼前にかけてうねりを伴った高波に十分注意してください。また、強風や落雷、突風、急な強い雨に注意してください。
［気象概況］
強い台風第１１号は、１３日１５時には台湾の北緯２３度００分、東経１２０度３５分にあって、１時間におよそ２５キロの速さで西北西へ進んでいます。中心の気圧は９７０ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は３５メートル、最大瞬間風速は５０メートルで中心から半径１５０キロ以内では風速２５メートル以上の暴風となっています。また、中心の東側４４０キロ以内と西側３９０キロ以内では風速１５メートル以上の強い風が吹いています。台風第１１号は、台湾付近を西北西へ進む見込みです。
［波の予想］
１３日に予想される波の高さ
石垣島地方 ５メートル うねりを伴う
与那国島地方 ５メートル うねりを伴う
１４日に予想される波の高さ
石垣島地方 ３メートル うねりを伴う
与那国島地方 ４メートル うねりを伴う
［風の予想］
１３日に予想される風向・最大風速（最大瞬間風速）
石垣島地方 南東の風 １５メートル （２５メートル）
与那国島地方 南東の風 １７メートル （３０メートル）
［防災事項］
八重山地方の沿岸の海域では、うねりを伴いしけており、しけや波の高い状態は１４日昼前にかけて続く見込みです。うねりを伴った高波に十分注意してください。
１３日は、南東の風が強く吹く見込みです。強風に注意してください。また、１４日明け方にかけて発達した積乱雲の下での落雷や突風、急な強い雨に注意してください。
■今後の沖縄・全国の天気
