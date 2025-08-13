TUY

■台風11号(ポードル)

2025年8月13日18時45分発表

13日18時の実況
種別    台風
大きさ    -
強さ    強い
存在地域    台湾海峡
中心位置    北緯23度20分 (23.3度)
東経119度35分 (119.6度)
進行方向、速さ    西北西 35 km/h (19 kt)
中心気圧    965 hPa
中心付近の最大風速    40 m/s (75 kt)
最大瞬間風速    55 m/s (105 kt)
25m/s以上の暴風域    全域 150 km (80 NM)
15m/s以上の強風域    東側 440 km (240 NM)
西側 390 km (210 NM)

14日6時の予報
種別    台風
強さ    -
存在地域    華南
予報円の中心    北緯24度25分 (24.4度)
東経116度20分 (116.3度)
進行方向、速さ    西北西 30 km/h (17 kt)
中心気圧    994 hPa
中心付近の最大風速    20 m/s (40 kt)
最大瞬間風速    30 m/s (60 kt)
予報円の半径    65 km (35 NM)

14日18時の予報
種別    熱帯低気圧
強さ    -
存在地域    華南
予報円の中心    北緯25度30分 (25.5度)
東経112度30分 (112.5度)
進行方向、速さ    西北西 30 km/h (17 kt)
中心気圧    998 hPa
予報円の半径    95 km (50 NM)
 

■沖縄への影響

八重山地方に発表していた波浪警報を注意報に切り替えました。引き続き、１４日昼前にかけてうねりを伴った高波に十分注意してください。また、強風や落雷、突風、急な強い雨に注意してください。

［気象概況］
強い台風第１１号は、１３日１５時には台湾の北緯２３度００分、東経１２０度３５分にあって、１時間におよそ２５キロの速さで西北西へ進んでいます。中心の気圧は９７０ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は３５メートル、最大瞬間風速は５０メートルで中心から半径１５０キロ以内では風速２５メートル以上の暴風となっています。また、中心の東側４４０キロ以内と西側３９０キロ以内では風速１５メートル以上の強い風が吹いています。台風第１１号は、台湾付近を西北西へ進む見込みです。

［波の予想］
１３日に予想される波の高さ
　　石垣島地方　　５メートル　うねりを伴う
　　与那国島地方　５メートル　うねりを伴う
１４日に予想される波の高さ
　　石垣島地方　　３メートル　うねりを伴う
　　与那国島地方　４メートル　うねりを伴う

［風の予想］
１３日に予想される風向・最大風速（最大瞬間風速）
　　石垣島地方　　南東の風　１５メートル　（２５メートル）
　　与那国島地方　南東の風　１７メートル　（３０メートル）

［防災事項］
八重山地方の沿岸の海域では、うねりを伴いしけており、しけや波の高い状態は１４日昼前にかけて続く見込みです。うねりを伴った高波に十分注意してください。
１３日は、南東の風が強く吹く見込みです。強風に注意してください。また、１４日明け方にかけて発達した積乱雲の下での落雷や突風、急な強い雨に注意してください。

■今後の沖縄・全国の天気

