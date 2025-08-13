■台風11号(ポードル)

【画像】今後の沖縄・全国の天気

2025年8月13日18時45分発表

13日18時の実況

種別 台風

大きさ -

強さ 強い

存在地域 台湾海峡

中心位置 北緯23度20分 (23.3度)

東経119度35分 (119.6度)

進行方向、速さ 西北西 35 km/h (19 kt)

中心気圧 965 hPa

中心付近の最大風速 40 m/s (75 kt)

最大瞬間風速 55 m/s (105 kt)

25m/s以上の暴風域 全域 150 km (80 NM)

15m/s以上の強風域 東側 440 km (240 NM)

西側 390 km (210 NM)

14日6時の予報

種別 台風

強さ -

存在地域 華南

予報円の中心 北緯24度25分 (24.4度)

東経116度20分 (116.3度)

進行方向、速さ 西北西 30 km/h (17 kt)

中心気圧 994 hPa

中心付近の最大風速 20 m/s (40 kt)

最大瞬間風速 30 m/s (60 kt)

予報円の半径 65 km (35 NM)

14日18時の予報

種別 熱帯低気圧

強さ -

存在地域 華南

予報円の中心 北緯25度30分 (25.5度)

東経112度30分 (112.5度)

進行方向、速さ 西北西 30 km/h (17 kt)

中心気圧 998 hPa

予報円の半径 95 km (50 NM)



■沖縄への影響

八重山地方に発表していた波浪警報を注意報に切り替えました。引き続き、１４日昼前にかけてうねりを伴った高波に十分注意してください。また、強風や落雷、突風、急な強い雨に注意してください。

［気象概況］

強い台風第１１号は、１３日１５時には台湾の北緯２３度００分、東経１２０度３５分にあって、１時間におよそ２５キロの速さで西北西へ進んでいます。中心の気圧は９７０ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は３５メートル、最大瞬間風速は５０メートルで中心から半径１５０キロ以内では風速２５メートル以上の暴風となっています。また、中心の東側４４０キロ以内と西側３９０キロ以内では風速１５メートル以上の強い風が吹いています。台風第１１号は、台湾付近を西北西へ進む見込みです。



［波の予想］

１３日に予想される波の高さ

石垣島地方 ５メートル うねりを伴う

与那国島地方 ５メートル うねりを伴う

１４日に予想される波の高さ

石垣島地方 ３メートル うねりを伴う

与那国島地方 ４メートル うねりを伴う



［風の予想］

１３日に予想される風向・最大風速（最大瞬間風速）

石垣島地方 南東の風 １５メートル （２５メートル）

与那国島地方 南東の風 １７メートル （３０メートル）



［防災事項］

八重山地方の沿岸の海域では、うねりを伴いしけており、しけや波の高い状態は１４日昼前にかけて続く見込みです。うねりを伴った高波に十分注意してください。

１３日は、南東の風が強く吹く見込みです。強風に注意してください。また、１４日明け方にかけて発達した積乱雲の下での落雷や突風、急な強い雨に注意してください。

■今後の沖縄・全国の天気

画像はTBS NEWS DIG Powered by JNNより