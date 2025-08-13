モデルの長谷川理恵さんが自身のインスタグラムを更新。

オフショットを公表しました。



【写真を見る】【 長谷川理恵 】 「51歳のタンクやばっ」 息子からツッコミも…「好きなもん着て好きなことして年齢からの見た目を気にしてる時間などない」



長谷川理恵さんは「51歳のタンクやばってボンから言われた！ え、そなの？」と綴ると、息子からツッコミを受けたことを明かしつつ、タンクトップ姿の写真をアップ。



続けて「オーバー50、好きなもん着て好きなことして 年齢からの見た目を気にしてる時間などない」と、記しました。



そして「それすらも自意識過剰か とらわれないがいいな〜」と、その思いを綴っています。





この投稿にファンからは「理恵さん、カッコイイ」・「素敵です♥自分が良ければいいですよね とらわれてる時間はない！刺さりました！」・「賛成 です とらわれないがイイですね！」などの反響が寄せられています。







【 長谷川理恵さん プロフィール ※公式サイトより引用※ 】



1973年12月1日、神奈川県生まれ。

1993年よりファッション誌のモデルとして活躍する。

ランニング歴16年、フルマラソン自己ベストタイムは3時間15分36秒。

第一子を出産後もマラソンを続けており、数々の大会に出場を果たす。



現在は家族で鎌倉に移住。家族との時間を大切にしながら活動を続けるそのライフスタイルが、幅広い世代の女性に支持されている。また、自身の「美」と「健康」に関する知識を基に、「Rie's Kitchen 」という、食・ファッション・スポーツを融合させた様々なACTを推進。2016年には、鎌倉の山田宗徧流家元が考案した現代人のためのヨガ、WabiYoga(侘びヨガ)日本初のインストラクター第１号の資格を取得した。今後は、国内だけでなく、世界に向けて侘びと茶道、日本の美しい文化を発信していく予定である。





【担当：芸能情報ステーション】