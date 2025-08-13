毛髪・美容・健康・医療のウェルネス事業をグローバル展開するアデランスは、女性用レディメイド・ウィッグ（既製品）ブランドの「フォンテーヌ」から、ニュアンスカラーを楽しめる「デザインカラーウィッグ」シリーズを新たに展開する。第一弾として「VALAN PREMIUM（ヴァラン プレミアム）」ブランドのフルウィッグ「VP08E」を8月15日から全国のフォンテーヌショップ（一部店舗を除く）で数量限定発売する。

「フォンテーヌ」では、ここ数年で話題のバレイヤージュやくすみカラーに着目し、サロンで染めたようなニュアンスカラーが楽しめる新シリーズ「デザインカラーウィッグ」を新たに展開する。その第一弾として、自然な奥行感と立体感を演出するバレイヤージュカラーを取り入れたフルウィッグ「VP08E」を発売する。

バレイヤージュとは、髪の表面に明るい色を細かく筋状に入れることで、奥行感と立体感を生み、自然なグラデーションを演出するカラーリング方法。おしゃれなカラーが楽しめる一方で、自髪を染める場合は、“髪へのダメージが気になる”“退色しやすい”といった悩みが挙げられ、カラーリングを気軽に楽しめない人もいる。こうした悩みもウィッグなら払拭できると考え、同社の毛材染色技術と毛植え技術を駆使し、サロンクオリティのバレイヤージュをウィッグで表現した。ハイライトカラーとアッシュブラウン、ライトブラウンをミックスした透け感のある色のニュアンスが秋冬スタイルをより華やかに演出する。

商品特長は、一般的なポリエステル繊維の既存色では表現できない、自然で繊細なニュアンスカラーを表現するため、同社のポリエステル繊維の染色技術を応用して新技術を編み出し、オリジナルカラーを作り上げた。根元の染色範囲も不均一に「ダークブラウン」に染めることで、自髪が少し伸びたような自然さを表現している。

ベースカラーは、オリジナルの「アッシュブラウン」に仕上げた。フロントから後頭部までは「アッシュブラウン」と「ライトブラウン」を基調とし、ハイライトカラーは「ブロンド系」と「ライトブラウン」をミックスするなど、繊細なニュアンスカラーを演出した。フロントからネープ（襟足）にかけた色のグラデーション効果とバレイヤージュ特有の筋状のハイライトが活き、奥行感と立体感のあるカラーが特長となっている。自髪のようなサロンカラーを表現するため、合計20色の毛材を使用している。

グラデーションが特徴のバレイヤージュを再現するため、従来とは異なる毛植え方法も開発した。試行錯誤を重ね、根元の染色範囲が異なる毛材と、色味の異なる毛を交互に植えることで、均一ではない色味と動きを楽しめるようにした。

「VALAN PREMIUM」は、1985年のフォンテーヌ商品発売以降、主力となっているブランド「VALAN（ヴァラン）」のプレミアムライン。形状保持性のある合成繊維と人毛をミックスしており、スタイルキープ、手入れのしやすさ、つけ心地にこだわっている。

［小売価格］27万5000円（税込）

［発売日］8月15日（金）

アデランス＝https://www.aderans.co.jp