仕事での訪問や、ホームパーティーなどのお呼ばれのシーンに欠かせない「手土産」。おいしいのはもちろん、センスがよくて気がきいていて、相手が喜んでくれるものを選びたいですよね。そんな逸品を、企業の顔である「広報」さんに教えていただきました！

ごあいさつでの訪問や職場への差し入れに

ミルフィユメゾン フランセ 松屋銀座店

ミルフィユ スペシャリテ

出典: 美人百花.com

たった1店舗しかないこだわりのミルフィユ専門店が「ミルフィユメゾン フランセ」。フランス産小麦や発酵バターを使った、サクッとした食感のパイ生地は、表面にキャラメリゼが施され、ショコラとヴァニラの2種のクリームと相性抜群。品の良い食べ心地です。淡いミントグリーンのパッケージと相まって、お茶の時間を優雅に演出してくれます。

12個入り\3,888 賞味期限：約50日 通販：可(松屋オンラインストアにて)

出典: 美人百花.com

from広報さん

「松屋銀座でしか買えないレア感や、上品な味わいや洋書のようなボックスの高級感から、相手を選ばず、どなたにでも喜んでいただけると思います。パイ生地が割れにくいように個包装されているのも、嬉しいポイントです」

SHOP DATA

住所：東京都中央区銀座3の6の1 松屋銀座 B1F

電話番号：03・6264・4240

営業時間：11:00〜20:00(日曜・連休最終日は〜19:30)

定休日：松屋銀座に準ずる

HPはこちら

教えてくれたのは

株式会社ソーシャルインテリア 事業企画部 広報PR

郄橋智紗さん

出典: 美人百花.com

1988年生まれ。地方銀行、グルメサイト運営会社勤務を経て、現職に。休日の趣味はインテリアショップ巡り。最近は、キックボクシングで汗を流すことにもハマっている。

掲載：美人百花2025年8月号「美人広報のセレブな手土産」

撮影／志田裕也 取材・文／鹿志村杏子 再構成／美人百花.com編集部

※掲載情報は、2025年7月時点のものになります。