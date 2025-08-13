再販キターッ！＜40・50代の夏まとめヘア＞にオススメの【3COINSヘアアクセ】♡

少し外出しただけでも汗ばむ今の季節。涼しげでおしゃれに髪をまとめるなら、【3COINS（スリーコインズ）】のヘアアクセがぴったり。公式オンラインショップでは、人気商品が続々と再入荷されているようです。シンプルなバレッタやバンスなど、ミドル世代に似合う上品なヘアアクセをピックアップしました。

後ろ姿も品良く決まるシンプルバレッタ

【3COINS】「メタルスリムバレッタ」\165（税込・セール価格）

無駄のない洗練されたデザインのバレッタ。シンプルながらもメタリックなゴールドカラーが、リッチな雰囲気を漂わせます。髪を後ろでサッと挟むだけで、簡単に上品なまとめ髪が完成。ヘアアレンジが苦手な人でも、扱いやすいのが嬉しいポイント。カジュアルにもきれいめにもマッチしやすく、デイリーに活躍するはず。

ガバッと挟むだけで涼しげなまとめ髪に

【3COINS】「パール付ウネウネメタルバンス」\330（税込）

汗で首まわりに髪が張り付くのがストレス……そんな猛暑の日は、ガバッと挟むだけでOKなバンスがおすすめ。曲線を描くニュアンシーなフォルムにパール調のビーズがアクセントになり、大人っぽさも感じられます。写真のようなアップスタイルはもちろん、清楚なハーフアップもおすすめ。エレガントに輝くバンスで、後ろ姿も魅力的に見えるかも。

ミドル世代も使いやすいミニリボンのバンス

【3COINS】「グログランミニリボンバンス」\330（税込）

甘めのリボンバンスも、ブラックなら品良く取り入れられます。上品な光沢のあるグログランリボンが使われているので、オフィスシーンにもマッチしそう。サイドにさり気なくゴールドカラーのチャームがあしらわれており、大人ムードを漂わせます。ガバッと挟むだけで扱いやすく、ハーフアップやポニーテールのアクセントにぴったり。

ツヤ感が目を引くシルク100%のシュシュ

【3COINS】「シルクシュシュ2個セット」\880（税込）

シルク素材を使ったシンプルなシュシュのセットアイテム。シルクならではの美しい光沢としなやかさがあり、お値段以上の価値が感じられそうです。ポニーテールやお団子、ハーフアップなど、幅広いアレンジで活躍する予感。

※すべての商品情報・画像は3COINS出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Emika.M