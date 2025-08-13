¡Úµð¿Í¡ÛµÕÅ¾Éé¤±¤Ç¾¡Î¨5³ä¡¡ÅÄÃæ¾Âç¥¨¥é¡¼Íí¤ß¤Ç5²ó3¼ºÅÀ¡¦¹ßÈÄÄ¾¸å¤Ë¾¡¤Á±Û¤·ÂÇÈïÃÆ¡¡ÂÇÀþ¤Ï½é²ó¤Ë3ÆÀÅÀ¤â°Ê¹ß¤Ï3°ÂÂÇ
¡þ¥×¥íÌîµå¥»¡¦¥ê¡¼¥° ÃæÆü4-3µð¿Í(13Æü¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à)
µð¿Í¤ÏÀèÀ©¤ËÀ®¸ù¤¹¤ë¤â¡¢ÃæÆü¤ËµÕÅ¾Éé¤±¤òµÊ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
µð¿Í¤Ï½é²ó¡¢1ÈÖ¡¦´Ý²Â¹ÀÁª¼ê¤¬ÀèÆ¬¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤òÊü¤Á¡¢ÀèÀ©¤ËÀ®¸ù¡£¤½¤Î¸å¤â¡¢2Ï¢ÂÇ¤È¥Õ¥©¥¢¥Ü¡¼¥ë¤Ç¥Î¡¼¥¢¥¦¥ÈËþÎÝ¤È¤¹¤ë¤È¡¢5ÈÖ¤Î´ßÅÄ¹ÔÎÑÁª¼ê¤Îµ¾À·¥Õ¥é¥¤¡¢Ãæ»³ÎéÅÔÁª¼ê¤Î¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¥Ä¡¼¥Ù¡¼¥¹¥Ò¥Ã¥È¤Ç¡¢¤³¤Î²ó°ìµ¤¤Ë3ÅÀ¤òÃ¥¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
±ç¸î¤ò¤â¤é¤Ã¤¿ÅÄÃæ¾ÂçÅê¼ê¤Ï3²ó¡¢2¥¢¥¦¥ÈËþÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¤òÇØÉé¤¤¤Þ¤¹¤¬5ÈÖ¡¦¥Ü¥¹¥é¡¼Áª¼ê¤ËÂÐ¤·¤Æ¥¹¥×¥ê¥Ã¥È¤Ç¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥´¥í¤ËÍÞ¤¨¥Ô¥ó¥Á¤òÃ¦¤¹¤ë¤È¡¢4²ó¤Ï»°¼ÔËÞÂà¤È¤·¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·5²ó¡¢1¥¢¥¦¥È¤«¤é¥Ò¥Ã¥È¤òµö¤¹¤È»³ËÜÂÙ´²Áª¼ê¤ò¥»¥«¥ó¥É¥´¥í¤È¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤òÌçÏÆÀ¿Áª¼ê¤¬2ÎÝ¤ËÁ÷µå¥¨¥é¡¼¡£¥é¥ó¥Ê¡¼¤ÎÀ¸´Ô¤òµö¤·1ÅÀ¤ò¼º¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢1¥¢¥¦¥È2ÎÝ¤«¤é¾åÎÓÁª¼ê¤Ë¥é¥¤¥È¥Õ¥§¥ó¥¹Ä¾·â¤Î2¥Ù¡¼¥¹¥Ò¥Ã¥È¤òÍá¤Ó2ÅÀÌÜ¡£¤Ê¤ª¤â¡¢Â³¤¯¥Ô¥ó¥Á¤Ç¥Ü¥¹¥é¡¼Áª¼ê¤Ë¥»¥ó¥¿¡¼Á°¥Ò¥Ã¥È¤òÍá¤Ó¡¢Æ±ÅÀ¤È¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÅÄÃæÅê¼ê¤Ï¡¢¤³¤Î²ó¤Ç¹ßÈÄ¡£5²ó81µå¤òÅê¤²¡¢Èï°ÂÂÇ7¡¢¼«ÀÕÅÀ¤Ï0¤È¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¾¡ÍøÅê¼ê¤Î¸¢Íø¤Ï¤Ä¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
6²ó¤Ï2ÈÖ¼ê¤ÎµÆÃÏÂçµ©Åê¼ê¤¬¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£¤¹¤ë¤È¡¢ÀèÆ¬¤Î¥Á¥§¥¤¥Ó¥¹Áª¼ê¤ËÄÉ¤¤¹þ¤ó¤Ç¤«¤é¤Î·è¤á¤Ë¤¤¤Ã¤¿¥Õ¥©¡¼¥¯¤ò¤¹¤¯¤ï¤ìÂÇµå¤Ï¥ì¥Õ¥È¥¹¥¿¥ó¥É¤Ø¡£¾¡¤Á±Û¤·¤Î¥½¥í¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤òÍá¤Ó¤Þ¤¹¡£µÕÅ¾¤·¤¿¤¤µð¿ÍÂÇÀþ¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢½é²ó°Ê¹ß¤Ï¡¢ÃæÆüÀèÈ¯¤ÎÌøÅê¼ê¤Ë6²ó¤Þ¤Ç2°ÂÂÇ¤ËÍÞ¤¨¤é¤ì¡¢µß±ç¿Ø¤«¤é¤Ï9²ó¤Ë¥¥ã¥Ù¥Ã¥¸Áª¼ê¤¬¥Ò¥Ã¥È¤Ç¥Á¥ã¥ó¥¹¤òºî¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¸åÂ³¤¬ÅÝ¤ì¡¢3-4¤ÎÀÜÀï¤òÍî¤È¤·¾¡Î¨¤Ï5³ä¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£