グラビアアイドルのRaMu（らむ、28）が13日、自身のXを更新。ペットに噛まれたことが原因で、蜂窩（ほうか）織炎になったことを明かした。



【写真】痛々しい！腫れた右手

RaMuは「血液検査の結果感染症の数値が10.3で普通は0.3だそうだ!白血球も1万超えてる!完全になる蜂窩織炎 1週間2種類の点滴生活を強いられている!」と、点滴を投与されている腕や腫れた右手の画像とともに症状を報告。「みんなもペットに噛まれたら1分以上洗って病院へ行こう!私は仕事優先しちまって結構酷くなっちまった」と呼びかけた。



蜂窩織炎は、傷などから細菌が入り皮膚、脂肪組織に炎症を引き起こす。12日のTwitchでの配信では「病気とかじゃなくてケガです。ミーア（キャット）に噛まれて、今でもだいぶ腫れがひいたんですけど。破傷風のワクチンは2年前に打っているから大丈夫。9日に、仕事前にガブッと噛まれて。しょっちゅう噛まれてはいるんですけど、洗浄とかが甘かった。仕事も忙しくて、免疫も落ちていたというのもあって、えらい腫れた」などと経緯を語っていた。



（よろず～ニュース編集部）