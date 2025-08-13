田中将大の日米通算199勝またもお預け…5回3失点も自責点は0　好守に救われ、拙守に泣いた

5回3失点で白星が付かなかった巨人・田中将大(C)産経新聞社

巨人・田中将大が8月13日の中日戦（東京ドーム）に先発。4回まで無失点に封じたが、5回に味方のエラーが絡んで3失点。3-3の6回から2番手・菊地大稀が送られ、日米通算199勝目は、またもお預けとなった。

【動画】フォークが落ち切らず…田中将大が同点打を浴びたシーン

6回途中2失点と力投した8月7日ヤクルト戦（同）から中5日。中日相手には、4月3日の敵地での前回対戦で、5回1失点に抑え、巨人移籍後の初登板初先発を白星で飾っていた。

初回2死無走者から上林誠知に中越え二塁打を浴びたが、続く4番・細川成也を9球目の末に、内角低めいっぱいの147キロで見逃し三振に斬ってとった。すると打線が初回からつながり、丸佳浩の先頭打者本塁打などで3点を先行した。

3回は“ロマン砲”の好守に救われた。2死一、二塁から細川の鋭い打球は三塁線を襲った。これをサードの砂川リチャードがグラブで止めた。アウトこそ取れなかったが、抜けていれば失点確実の場面だった。中継局『BS日テレ』で解説を務めた、元中日監督の谷繁元信氏も「よく止めましたね」と絶賛。田中は満塁からジェイソン・ボスラーを一ゴロに仕留め、0を並べた。