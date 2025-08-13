「黒潮盃・Ｓ３」（１３日、大井）

感涙のＶゴールだ−。３番人気のマウンテンローレルが直線３頭の叩き合いから抜け出し、破竹の５連勝で初のタイトルを奪取。３／４馬身差で競り負けた５番人気のセイエイが２着に入り、上位２頭に「第２７回ジャパンダートクラシック・Ｊｐｎ１」（１０月８日・大井）への優先出走権が与えられた。１番人気のミクニサンビームはゴール前で遅れて３着に敗れた。

内にセイエイ、外にミクニサンビーム。その間に入ったマウンテンローレル。直線３頭の叩き合いからラスト１００メートル手前でグイッとひと伸び。破竹の５連勝で初の重賞タイトルをもぎ取った。

引き上げてきた笹川翼と出迎えた福田真師。二人の瞳は涙にあふれ、「長かった。やっと勝てた」とガッチリ抱き合った。所属する米田世厩舎に騎手見習で入った時に調教師補佐としていたのが福田真師だった。笹川翼は「いい時もあったけど、長い間苦しんだりもしてきました。一緒に重賞を勝ててうれしいです」と喜びはひとしお。

５連勝を達成したパートナーとはデビュー２戦目以来のコンビ。「当時は素質の良さが馬体の成長が追いついてなかったけど、心身ともに成長してました。強気の気持ちを持って乗りました」と最後は笑みがのぞいた。

自身３度目のタイトルで、弟弟子と初のお立ち台。トレーナーは「翼と大きなタイトルが取れてうれしい」と素直に喜んだ。今後はジャパンダートクラシックへ直行するか、戸塚記念（９月１０日・川崎）を挟むか。「思った以上に成長してくれてます」と目を細めた。この快進撃どこまで続くのか。秋に向けて楽しみな新星の誕生だ。