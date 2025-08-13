「돈을 찾다（トヌルチャッタ）」の意味は？答えがわからないままでいいの...？【韓国語クイズ】

旅行で使える韓国語のフレーズを出題！クイズ形式で言葉を覚えて、韓国旅行をもっと楽しもう。

「돈을 찾다（トヌルチャッタ）」の意味は？

「돈을 찾다（トヌルチャッタ）」という言葉を聞いたことありますか？

ヒントは、現金がなくなってしまったときに使うフレーズです。

「돈을 찾다（トヌルチャッタ）」はどういう意味なのでしょうか。

正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

果たして、正解は？

正解は、「お金を下ろす」でした！

「돈을 찾다（トヌルチャッタ）」とは、「お金を下ろす」という意味の韓国語です。

韓国でお金を下ろす際は、自分のカードが韓国での現金引き出しに対応しているのかを確認することが必要です。

また、買い物をするときに決済通貨を韓国ウォンか日本円か選べることがあるんだとか。

その際は、日本円を選択すると手数料が高額になることがあるので、必ず現地通貨である韓国ウォンを選ぶようにしてくださいね。 

あなたはわかりましたか？

ぜひ友だちと一緒に楽しんでみてください。

