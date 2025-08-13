「돈을 찾다（トヌルチャッタ）」の意味は？答えがわからないままでいいの...？【韓国語クイズ】

旅行で使える韓国語のフレーズを出題！クイズ形式で言葉を覚えて、韓国旅行をもっと楽しもう。

「돈을 찾다（トヌルチャッタ）」という言葉を聞いたことありますか？

ヒントは、現金がなくなってしまったときに使うフレーズです。

「돈을 찾다（トヌルチャッタ）」はどういう意味なのでしょうか。

正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。