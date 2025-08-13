¡Ú»°±ºÍýÆà¡ÛÂÎ¤Î¥é¥¤¥ó¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¥«¥Ð¡¼♡ Èþ¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤Î¡Ö¥Þ¡¼¥á¥¤¥É¥¹¥«¡¼¥È¡×3Áª

¼Ì¿¿³ÈÂç (Á´4Ëç)

È©¸«¤»¤¬Áý¤¨¤ë²ÆËÜÈÖ¡¢Ãå¤ä¤»¥¢¥¤¥Æ¥à¤ÎºÇÅ¬²ò¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤¡ª¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢Ray¥¹¥¿¥¤¥ê¥¹¥È¡¦ÃçÅÄÀéºé¤µ¤ó¤Ë¡¢ÂÎ¤Î¥é¥¤¥ó¤ò¥«¥Ð¡¼¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡Ö¥Þ¡¼¥á¥¤¥É¥¹¥«¡¼¥È¡×¤ò3¤Ä¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¿§¤ä¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤ÎÁª¤ÓÊý¤ò¥Þ¥¹¥¿¡¼¤·¤Á¤ã¤ª¤¦♡

ºÇ¶¯Ãå¤ä¤»¥¢¥¤¥Æ¥à¤ÎÁª¤ÓÊý

Ray¥¹¥¿¥¤¥ê¥¹¥È¤¬¥ì¥¯¥Á¥ã¡¼¡ª

RayÅªºÇ¿ä¤·¤Î¤ä¤»¸«¤¨Éþ¤ò¤´¾Ò²ð¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢Æ±¤¸¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤â¿§¤ä¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡¢ÂÀ¤Ã¤Æ¸«¤¨¤ë²ÄÇ½À­¤â......¡£¤À¤«¤é¡¢ÀäÂÐ¤ËÃå¤ä¤»¤Ç¤­¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤ÎºÇÅ¬²ò¤ò¤ª¶µ¤¨¤·¤Þ¤¹¡ª

¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ï...¥¹¥¿¥¤¥ê¥¹¥È¡¦ÃçÅÄÀéºé¤µ¤ó

¥È¥ì¥ó¥É¤ò¤ª¤µ¤¨¤¿¥³¡¼¥Ç¤¬¤ªÆÀ°Õ¤ÎÉÒÏÓ¥¹¥¿¥¤¥ê¥¹¥È¡£

Ray¤ÎÊ·°Ïµ¤¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê¤×¤ê¤«¤ï¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤òºî¤ê½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£

¥Þ¡¼¥á¥¤¥É¥¹¥«¡¼¥È

ÂÎ¤Î¥é¥¤¥ó¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¥«¥Ð¡¼¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¥Ç¥Ë¥àÀ¸ÃÏ¤ÇÈþ¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤Ë♡

¸ü¼ê¤ÎÀ¸ÃÏ¤Ê¤éÆù´¶¤ò½¦¤ï¤Ê¤¤¤«¤é¡¢Èþ¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤¬¼ê¤ËÆþ¤ë♡ ¥­¥ì¥¤¤Ê¥é¥¤¥ó¤òºî¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¥¿¥¤¥È¤¹¤®¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÃí°Õ¤·¤Æ¡£

Item ¡ÚIsn¡Çt She?¡Û¥Þ¡¼¥á¥¤¥É¥Ç¥Ë¥à¥¹¥«¡¼¥È

¥Ç¥Ë¥àÀ¸ÃÏ¤À¤«¤éÂÎ·¿¤ò¤Õ¤ó¤ï¤ê¥«¥Ð¡¼¡£Î¾¥µ¥¤¥É¤Î¥ê¥Ü¥ó¤¬²Ä°¦¤é¤·¤¤♡

¥Þ¡¼¥á¥¤¥É¥Ç¥Ë¥à¥¹¥«¡¼¥È 4,990±ß¡¿Isn¡Çt She? ¥ì¡¼¥¹¥­¥ã¥ß¥½¡¼¥ë 2,199±ß¡¿GRL ¤Ê¤«¤ËÃå¤¿¥ê¥Ü¥ó¥¿¥ó¥¯¥È¥Ã¥× 7,150±ß¡¿CALNAMUR ¥Í¥Ã¥¯¥ì¥¹ 1,590±ß¡¢¥Ø¥¢¥¯¥ê¥Ã¥× 1,390±ß¡¿¤È¤â¤ËNADIA FLORES EN ELCORAZON ¥ß¥å¡¼¥ë 14,300±ß¡¿rienda¡Ê¥Ð¥í¥Ã¥¯¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥ê¥ß¥Æ¥Ã¥É¡Ë

Item ¡ÚGRL¡Û¥Ö¥é¥Ã¥¯¥¹¥ê¥Ã¥È¥Þ¡¼¥á¥¤ ¥É¥Ç¥Ë¥à¥¹¥«¡¼¥È

¥Ö¥é¥Ã¥¯¤¬¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤Ç¥¬¡¼¥ê¡¼¤Ë¤Ê¤ê¤¹¤®¤Ê¤¤¡£

¥Ö¥é¥Ã¥¯¥¹¥ê¥Ã¥È¥Þ¡¼¥á¥¤¥É¥Ç¥Ë¥à¥¹¥«¡¼¥È 2,999±ß¡¿GRL

Item ¡Úrienda¡Û¥Ö¥é¥¦¥ó¥Õ¥ê¥ó¥¸¥Þ¡¼¥á¥¤¥É¥Ç¥Ë¥à¥¹¥«¡¼¥È

ÌöÆ°´¶¤¢¤ë¥Õ¥ê¥ó¥¸¤¬ºÝÎ©¤Ä¡£¥Ö¥é¥¦¥ó¤¬Íî¤ÁÃå¤¤¤¿½÷À­¤ò±é½Ð¡£

¥Ö¥é¥¦¥ó¥Õ¥ê¥ó¥¸¥Þ¡¼¥á¥¤¥É¥Ç¥Ë¥à¥¹¥«¡¼¥È 15,400±ß¡¿rienda¡Ê¥Ð¥í¥Ã¥¯¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥ê¥ß¥Æ¥Ã¥É¡Ë

»£±Æ¡¿Ë¾·î¹¨¼ù¡Ê¥â¥Ç¥ë¡Ë¡¢ÎÓ¿¿Æà¡ÊÀÅÊª¡Ë¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¡¿ÃçÅÄÀéºé ¥Ø¥¢¡õ¥á¥¤¥¯¡¿¥µ¥¤¥ª¥Á¥¢¥­¡ÊLila¡Ë¥â¥Ç¥ë¡¿»°±ºÍýÆà¡ÊËÜ»ïÀìÂ°¡Ë

»°±º ÍýÆà

RayÊÔ½¸Éô ¥¨¥Ç¥£¥¿¡¼ ÁðÌîºéÍè