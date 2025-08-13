¡Ú»°±ºÍýÆà¡ÛÂÎ¤Î¥é¥¤¥ó¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¥«¥Ð¡¼♡ Èþ¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤Î¡Ö¥Þ¡¼¥á¥¤¥É¥¹¥«¡¼¥È¡×3Áª
È©¸«¤»¤¬Áý¤¨¤ë²ÆËÜÈÖ¡¢Ãå¤ä¤»¥¢¥¤¥Æ¥à¤ÎºÇÅ¬²ò¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤¡ª¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢Ray¥¹¥¿¥¤¥ê¥¹¥È¡¦ÃçÅÄÀéºé¤µ¤ó¤Ë¡¢ÂÎ¤Î¥é¥¤¥ó¤ò¥«¥Ð¡¼¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡Ö¥Þ¡¼¥á¥¤¥É¥¹¥«¡¼¥È¡×¤ò3¤Ä¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¿§¤ä¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤ÎÁª¤ÓÊý¤ò¥Þ¥¹¥¿¡¼¤·¤Á¤ã¤ª¤¦♡
ºÇ¶¯Ãå¤ä¤»¥¢¥¤¥Æ¥à¤ÎÁª¤ÓÊý
Ray¥¹¥¿¥¤¥ê¥¹¥È¤¬¥ì¥¯¥Á¥ã¡¼¡ª
RayÅªºÇ¿ä¤·¤Î¤ä¤»¸«¤¨Éþ¤ò¤´¾Ò²ð¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢Æ±¤¸¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤â¿§¤ä¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡¢ÂÀ¤Ã¤Æ¸«¤¨¤ë²ÄÇ½À¤â......¡£¤À¤«¤é¡¢ÀäÂÐ¤ËÃå¤ä¤»¤Ç¤¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤ÎºÇÅ¬²ò¤ò¤ª¶µ¤¨¤·¤Þ¤¹¡ª
¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ï...¥¹¥¿¥¤¥ê¥¹¥È¡¦ÃçÅÄÀéºé¤µ¤ó
¥È¥ì¥ó¥É¤ò¤ª¤µ¤¨¤¿¥³¡¼¥Ç¤¬¤ªÆÀ°Õ¤ÎÉÒÏÓ¥¹¥¿¥¤¥ê¥¹¥È¡£
Ray¤ÎÊ·°Ïµ¤¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê¤×¤ê¤«¤ï¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤òºî¤ê½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
¥Þ¡¼¥á¥¤¥É¥¹¥«¡¼¥È
ÂÎ¤Î¥é¥¤¥ó¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¥«¥Ð¡¼¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¥Ç¥Ë¥àÀ¸ÃÏ¤ÇÈþ¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤Ë♡
¸ü¼ê¤ÎÀ¸ÃÏ¤Ê¤éÆù´¶¤ò½¦¤ï¤Ê¤¤¤«¤é¡¢Èþ¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤¬¼ê¤ËÆþ¤ë♡ ¥¥ì¥¤¤Ê¥é¥¤¥ó¤òºî¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¥¿¥¤¥È¤¹¤®¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÃí°Õ¤·¤Æ¡£
Item ¡ÚIsn¡Çt She?¡Û¥Þ¡¼¥á¥¤¥É¥Ç¥Ë¥à¥¹¥«¡¼¥È
¥Ç¥Ë¥àÀ¸ÃÏ¤À¤«¤éÂÎ·¿¤ò¤Õ¤ó¤ï¤ê¥«¥Ð¡¼¡£Î¾¥µ¥¤¥É¤Î¥ê¥Ü¥ó¤¬²Ä°¦¤é¤·¤¤♡
Item ¡ÚGRL¡Û¥Ö¥é¥Ã¥¯¥¹¥ê¥Ã¥È¥Þ¡¼¥á¥¤ ¥É¥Ç¥Ë¥à¥¹¥«¡¼¥È
¥Ö¥é¥Ã¥¯¤¬¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤Ç¥¬¡¼¥ê¡¼¤Ë¤Ê¤ê¤¹¤®¤Ê¤¤¡£
Item ¡Úrienda¡Û¥Ö¥é¥¦¥ó¥Õ¥ê¥ó¥¸¥Þ¡¼¥á¥¤¥É¥Ç¥Ë¥à¥¹¥«¡¼¥È
ÌöÆ°´¶¤¢¤ë¥Õ¥ê¥ó¥¸¤¬ºÝÎ©¤Ä¡£¥Ö¥é¥¦¥ó¤¬Íî¤ÁÃå¤¤¤¿½÷À¤ò±é½Ð¡£
»£±Æ¡¿Ë¾·î¹¨¼ù¡Ê¥â¥Ç¥ë¡Ë¡¢ÎÓ¿¿Æà¡ÊÀÅÊª¡Ë¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¡¿ÃçÅÄÀéºé ¥Ø¥¢¡õ¥á¥¤¥¯¡¿¥µ¥¤¥ª¥Á¥¢¥¡ÊLila¡Ë¥â¥Ç¥ë¡¿»°±ºÍýÆà¡ÊËÜ»ïÀìÂ°¡Ë
»°±º ÍýÆà
RayÊÔ½¸Éô ¥¨¥Ç¥£¥¿¡¼ ÁðÌîºéÍè