AKB48が13日、グループの公式YouTubeで「卒業生も現役も大集合！AKB48 20周年記念シングル発売SP」を生配信し、OGの大島優子（36）が12月に開催される20周年記念コンサートに出演することがサプライズ発表された。

今年12月8日で劇場デビューからちょうど20周年を迎えるAKB。この日はAKB48劇場から生配信されたイベントに小嶋陽菜、高橋みなみ、前田敦子も出演し、OGとして参加するシングル66枚目シングル「Oh my pumpkin！」をパフォーマンスした。

その後、20周年記念コンサートの詳細が発表された。12月4〜7日の4日間、東京・日本武道館で6公演を開催。ツアーファイナルのパート2と銘打たれた7日の昼公演は、第1弾ゲストとして板野友美、小嶋、篠田麻里子、高橋、前田、峯岸みなみ、秋元才加、野呂佳代、宮澤佐江、柏木由紀、北原里英、指原莉乃、横山由依とともに、大島が発表された。

ステージ上の現役メンバーたちからは大きな歓声が上がり、高橋も「凄い発表でした…」と驚き。「皆さん、一体どんなコンサートになるか楽しみにされていると思う.内容見えてくるとワクワクしていただけるのかな」と、ファンの反応を楽しみにしていた。

大島は06年にAKB48の2期生として加入。運動能力の高さを生かしたパフォーマンスと飾らないキャラクターで人気を博し、選抜総選挙では2度、トップ当選した。14年の卒業後は、女優として活躍。15年の劇場オープン10周年記念公演、16年の2期生10周年公演に参加したが、グループと関わる機会はほとんどなく、激レアな機会となりそうだ。