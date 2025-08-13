「雄星先輩の心遣い素晴らしい」菊池雄星、甲子園勝利の母校を高級焼肉店へ招待！ 「感激ですね！」
花巻東高校硬式野球部の公式Instagramアカウントは8月12日、投稿を更新。同校出身でメジャーリーグのロサンゼルス・エンゼルス所属の菊池雄星選手から高級焼肉店へ招待されたことを報告し、反響を呼んでいます。
【写真＆動画】菊池雄星から高級焼肉店へ招待された花巻東高校野球部
また、掲載した写真には、部員たちが焼肉を楽しむ姿が写っています。そして、動画では、菊池選手への感謝のメッセージと2回戦に向けた意気込みを語りました。
この投稿には「雄星先輩の心遣い素晴らしいです」「雄星先輩の心遣いに感激ですね！」「なんて平和な世界なんでしょうか」などと菊池選手を称賛する声や、「焼肉パワーで悔いのないよう全力で戦ってください！」「いっぱい食べて次も頑張ってください！」「次の試合もお肉パワーで絶対勝ちます！」といった声援が寄せられています。
そんな菊池選手だからこそ、母校の子どもたちを少しでもサポートしたいと考え、今回のような行動に至ったのでしょう。同校と菊池選手の今後の活躍にも注目したいですね。(文:堀井 ユウ)
「沢山のお肉をご馳走して頂きました」花巻東高校は、開催中の第107回全国高等学校野球選手権大会にて1回戦を勝利。同アカウントは「本校卒業生で、現在メジャーリーグで活躍されている菊池雄星さん（ロサンゼルス・エンゼルス）より甲子園、1回戦の翌日に高級焼肉店に招待して頂き、メンバーと3年生全員に、沢山のお肉をご馳走して頂きました」と報告しました。
子どもたちへ「夢を大きく持って欲しい」菊池選手は同日、自身のInstagramを更新。「野球をしている子供たちへ伝えたい事は？」という質問に対し「夢を大きく持って欲しい」「夢が叶うこと以上にその過程で成功するかわからないけど成長は間違いなくできる」などと答えています。
