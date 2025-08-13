¡Ö¥³¥í¥Ê¸å°ä¾É¡×¤È¤Ï¡© ·ñÂÕ´¶¡¢¥Ö¥ì¥¤¥ó¥Õ¥©¥°¤Ê¤É¤Î¾É¾õ¡¦¸½ºß¤Î¼£ÎÅË¡¤ÈÂÐ½èË¡¡¦¸øÅª»Ù±ç
¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹´¶À÷¾É¡ÊCOVID-19¡Ë¤Î¥Ñ¥ó¥Ç¥ß¥Ã¥¯¤Ï¡¢»ä¤¿¤Á¤ÎÀ¸³è¤òÂç¤¤¯ÊÑ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£´¶À÷¾É¼«ÂÎ¤Ï¼ýÂ«¤Ë¸þ¤«¤¤¤Ä¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢´¶À÷¸å¤âÄ¹´ü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¾É¾õ¤¬Â³¤¯¡Ö¥³¥í¥Ê¸å°ä¾É¡×¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡ÖLong COVID¡×¤Ë¶ì¤·¤àÊý¤¬¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¥³¥í¥Ê¸å°ä¾É¤Ï¡¢¸«¤¿ÌÜ¤Ç¤ÏÊ¬¤«¤ê¤Ë¤¯¤¯¡¢¼þ°Ï¤ÎÍý²ò¤âÆÀ¤é¤ì¤Ë¤¯¤¤ÉÂÂÖ¤Ç¤¹¡£´µ¼Ô¤µ¤ó¤´¼«¿È¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤´²ÈÂ²¤ä¼þ°Ï¤ÎÊý¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÂç¤¤ÊÉéÃ´¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤Îµ»ö¤Ç¤Ï¡¢¥³¥í¥Ê¸å°ä¾É¤ÎÄêµÁ¤ä¡¢¤½¤ÎÂ¿ÍÍ¤Ê¾É¾õ¡¢¸½ºß¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¼£ÎÅ¤äÀ¸³è»Ù±ç¤Î¼ÂºÝ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
À¤³¦ÊÝ·òµ¡´Ø¡ÊWHO¡Ë¤Ï¡¢¥³¥í¥Ê¸å°ä¾É¤ò°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤ËÄêµÁ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖSARS-CoV-2´¶À÷¤Î²ÄÇ½À¤Î¤¢¤ë¡¢¤Þ¤¿¤Ï³ÎÄê¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤¿´û±ýÎò¤Î¤¢¤ë¸Ä¿Í¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ÄÌ¾ï¤ÏÈ¯¾É¤«¤é2¥ö·î°Ê¾å»ýÂ³¤·Â¾¤Î¿ÇÃÇ¤Ç¤ÏÀâÌÀ¤Ç¤¤Ê¤¤¾É¾õ¤òÆÃÄ§¤È¤¹¤ë¾õÂÖ¡×
¥³¥í¥Ê¸å°ä¾É¤Î¸¶°ø¤Ï¤Þ¤À´°Á´¤Ë²òÌÀ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î²¾Àâ¤¬¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¦¥¤¥ë¥¹¤ÎÂÎÆâ»ÄÂ¸¡¢ÌÈ±Öµ¡Ç½¤Î°Û¾ï¡¢·ì´É¡¦·ìÀò·ÁÀ®¤Î°Û¾ï¤Ê¤É¤Ç¤¹¡£
¡¦Á´¿È·ñÂÕ´¶
¡¦¸ÆµÛ´ï¾É¾õ¡§Â©ÀÚ¤ì¡¢¸ÆµÛº¤Æñ¡¢ËýÀÅª¤Ê³±
¡¦¿À·Ð¡¦Àº¿À¾É¾õ¡§¥Ö¥ì¥¤¥ó¥Õ¥©¥°¡Ê»×¹Í¡¦½¸Ãæ¡¦µ²±ÎÏ¤ÎÄã²¼¡Ë¡¢¿çÌ²¾ã³²¡¢Æ¬ÄË¡¢¤á¤Þ¤¤¡¢ÍÞ¤¦¤Ä¡¢ÉÔ°Â´¶
¡¦¤½¤ÎÂ¾¡§Ì£³Ð¡¦ÓÌ³Ð¾ã³²¡¢´ØÀáÄË¡¢Ã¦ÌÓ
¤³¤ì¤é¤Î¾É¾õ¤Ï¸Ä¿Íº¹¤¬Âç¤¤¯¡¢»Å»ö¤äÆü¾ïÀ¸³è¤Ë¿¼¹ï¤Ê±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤º¡¢´¶À÷¸å¤ËÁ´¿È·ñÂÕ´¶¤äÂ©¶ì¤·¤µ¤¬Â³¤¯¾ì¹ç¤Ï¡¢¤«¤«¤ê¤Ä¤±°å¤ä¤ª½»¤Þ¤¤¤ÎÃÏ°è¤ÎÆâ²Ê¤ò¼õ¿Ç¤¹¤ë¤³¤È¤ò¿ä¾©¤·¤Þ¤¹¡£¤Ê¤¼¤Ê¤é¤³¤ì¤é¤Î¾É¾õ¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ê¼À´µ¤¬¸¶°ø¤Î²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¡¦2·¿ÅüÇ¢ÉÂ
¡¦¹Ã¾õÁ£µ¡Ç½°Û¾ï
¡¦ËýÀ¿´ÉÔÁ´
¡¦¼«¸ÊÌÈ±Ö¼À´µ¡¡¤Ê¤É
¤Þ¤º¤Ï·ì±Õ¸¡ºº¤ä²èÁü¿ÇÃÇ¤Ê¤É¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¤³¤ì¤é¤Î¼À´µ¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡¢¾É¾õ¤Ø¤ÎÂ¿³ÑÅª¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢¿ÈÂÎÌÌ¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢Àº¿ÀÌÌ¡¦À¸³èÌÌ¡Ê½¢¶È¡¦½¢³Ø¤Ê¤É¡Ë¤â´Þ¤á¤ÆÉ¾²Á¤·¡¢¼£ÎÅ¤ò¿Ê¤á¤Þ¤¹¡£
¢£¼£ÎÅ¤Ç»È¤ï¤ì¤ë¼ç¤ÊÌô¡¦À¸³è»Ù±ç
¾É¾õ¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤ÊÌô¤Î½èÊý¤ä¡¢À¸³è»Ù±ç¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦¾É¾õ¤Ë±þ¤¸¤¿Ìô¤ÎÁªÂò¡¦»ÈÍÑ¡§¹³±ê¾ÉÌô¡¢¹³¤¦¤ÄÌô¤Ê¤É
¡¦À¸³è»ØÆ³¡§ÌµÍý¤ò¤·¤Ê¤¤À¸³è¥ê¥º¥à¤Î»ØÆ³
¡¦Å¬ÀÚ¤Ê±ÉÍÜ»ØÆ³¡§¥Ð¥é¥ó¥¹¤Î¼è¤ì¤¿¿©»ö¡£°¡±ô¤Ê¤ÉÉÔÂ±ÉÍÜÁÇ¤ÎÊäµë¤¬Í¸ú¤È¤¤¤¦Êó¹ð¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹
ºÇ¶á¤Ç¤Ï¡¢´ÁÊýÌô¤¬Í¸ú¤Ç¤¢¤ë¤È¤¹¤ëÊó¹ð¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£·ñÂÕ´¶¤ä¥Ö¥ì¥¤¥ó¥Õ¥©¥°¡¢ÓÌ³Ð¾ã³²¡¢Àº¿ÀÅªÉÔÄ´¤Ê¤É¡¢Â¿ÍÍ¤Ê¾É¾õ¤ËÂÐ±þ¤Ç¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
»ÈÍÑ¤µ¤ì¤ë´ÁÊýÌô¤ÎÎã¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢½½Á´ÂçÊäÅò¡¢¿Í»²ÍÜ±ÉÅò¡¢¼Æ¸Õ²ÃÎµ¹ü²´³ÂÅò¡¢Îê·ËÛ²´ÅÅò¡¢ÊäÃæ±×µ¤Åò¤Ê¤É¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤é¤ÏÂÎ¼Á²þÁ±¤ä¼«Á³¼£ÌþÎÏ¤ò¹â¤á¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ½èÊý¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£Á°½Ò¤Î¾É¾õ¤Ë±þ¤¸¤¿À¾ÍÎÌô¤ÈÊ»ÍÑ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î·ñÂÕ´¶¤Î´ÉÍý¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ÆÃ¤Ë½ÅÍ×¤Ê¤Î¤¬¡Ö¥Ú¡¼¥·¥ó¥°¡ÊPacing¡Ë¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¼«¸Ê´ÉÍýË¡¤Ç¤¹¡£³èÆ°ÎÌ¤òÄ´À°¤·¡¢³èÆ°¸å¤ÎÂÎÄ´°²½¤òÈò¤±¤ë¤¿¤á¤ËÍ¸ú¤Ç¤¹¡£
¢£¥Ú¡¼¥·¥ó¥°¤Î¼ÂÁ©¥Ý¥¤¥ó¥È
¡¦³èÆ°ÎÌ¤Î¡Ö¸«¤¨¤ë²½¡×¤È·×²è¡§¾É¾õ¤¬°²½¤·¤Ê¤¤¡Ö³èÆ°¤ÎµöÍÆÈÏ°Ï¡×¤òÇÄ°®¤¹¤ë¡£ÂÎÄ´¤¬¤è¤¤Æü¤Ç¤âÌµÍý¤ò¤»¤º¡¢°ìÆü¤Î³èÆ°¤ò»þ´Ö¤´¤È¤Ë¶èÀÚ¤Ã¤ÆÄ´À°¤¹¤ë¡£Îã¤¨¤Ð¡¢¡Ö¸áÁ°Ãæ¤Ë¡ûÊ¬¡¢¸á¸å¤Ë¡ûÊ¬¡×¤Ê¤É»þ´Ö¤ò¶èÀÚ¤Ã¤Æ³èÆ°¤·¡¢É¬¤ºµÙ·Æ¤ò¶´¤à
¡¦¡Ö¥×¥Ã¥·¥å¡¦¥¢¥ó¥É¡¦¥¯¥é¥Ã¥·¥å¡×¤Î²óÈò¡§ÂÎÄ´¤¬¤è¤¤¤È¤¤ËÌµÍý¤ò¤·¤Æ³èÆ°¤·¡Ê¥×¥Ã¥·¥å¡Ë¡¢¤½¤Î¸å·ã¤·¤¤¾É¾õ¤Î°²½¡Ê¥¯¥é¥Ã¥·¥å¡Ë¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¤ë¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤òÈò¤±¤ë¤¿¤á¡¢°Õ¼±Åª¤ËµÙ·Æ¤ò¼è¤ë
¡¦¤³¤Þ¤á¤ÊµÙ·Æ¡§µÙ·Æ¤ÏÃ±¤Ê¤ëµÙÂ©¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÀÑ¶ËÅª¤Ê¡Ö²óÉü¤òÂ¥¤¹¤¿¤á¤Î¹ÔÆ°¡×¤È¹Í¤¨¤ë¡£Ã»¤¤µÙ·Æ¤ò¤³¤Þ¤á¤Ë¼è¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Ç¾¤È¿ÈÂÎ¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ò²¹Â¸¤¹¤ë
¡¦ÆþÍá¤ÏÃ»»þ´Ö¡¦¤Ì¤ë¤á¡§ÆþÍá¤ÏÃ»»þ´Ö¡¦¤Ì¤ë¤á¡£ÂÎ¤ËÉéÃ´¤¬¤«¤«¤ë¤¿¤á¡¢Ä¹»þ´Ö¡¢¤¢¤ë¤¤¤ÏÇ®¤¤Åò²¹¤ÎÆþÍá¤Ï¹µ¤¨¤ë¤è¤¦¿´³Ý¤±¤ë
¡¦Ï«ºÒÊÝ¸±¡§¶ÈÌ³¤Ë¤è¤Ã¤Æ¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹¤Ë´¶À÷¤·¡¢¸å°ä¾É¤¬»Ä¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢Ï«ºÒÊÝ¸±µëÉÕ¤ÎÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë
¡¦·ò¹¯ÊÝ¸±¡Ê½ýÉÂ¼êÅö¶â¡Ë¡§»äÀ¸³è¤Ç´¶À÷¤·¡¢ÎÅÍÜ¤Î¤¿¤á½¢Ï«¤Ç¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢·ò¹¯ÊÝ¸±À©ÅÙ¤ÎÈïÊÝ¸±¼Ô¤Ï¡¢Í×·ï¤òËþ¤¿¤»¤Ð½ýÉÂ¼êÅö¶â¤ÎÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤ë¡£Â¿¤¯¤Î¾ì¹ç¡¢°åÎÅµ¡´Ø¤Ë¤è¤ë¿½ÀÁ¤Ç¿³ºº¤òÄÌ²á¤¹¤ë¥±¡¼¥¹¤¬°ìÈÌÅª¡£¾ÜºÙ¤Ï²ÃÆþ¤·¤Æ¤¤¤ë·ò¹¯ÊÝ¸±ÁÈ¹ç¤ä¼«¼£ÂÎ¤Ë³ÎÇ§¤¹¤ë¤È¤è¤¤
·è¤·¤Æ°ì¿Í¤ÇÊú¤¨¹þ¤Þ¤º¡¢°åÎÅµ¡´Ø¤äÀìÌçµ¡´Ø¡¢¤Þ¤¿¡¢¼«Ê¬¤Î¿®Íê¤Ç¤¤ëÊý¤ËÁêÃÌ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¾É¾õ¤È·Ð²á¤Ë¤Ï¸Ä¿Íº¹¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Â¿¤¯¤ÎÊý¤¬Å¬ÀÚ¤Ê¼£ÎÅ¤äÀ¸³è´ÉÍý¤òÄÌ¤¸¤Æ²óÉü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÉÔ°Â¤ò´¶¤¸¤ë¤È¤¤³¤½¡¢¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ÈÀµ¤·¤¤¾ðÊó¤òÍê¤ê¤Ë¤·¤Æ¡¢°ìÊâ¤º¤Ä²óÉü¤ÎÆ»¤òÊâ¤ó¤Ç¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¢£»²¹Í
¡¦¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹´¶À÷¾É¤ÎØí´µ¸å¾É¾õ¡Ê¤¤¤ï¤æ¤ë¸å°ä¾É¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ê¿ÀÆàÀî¸©¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¡Ë
¡¦¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹´¶À÷¾É¤ÎØí´µ¸å¾É¾õ¡Ê¤¤¤ï¤æ¤ë¸å°ä¾É¡Ë¤Ë´Ø¤¹¤ë£Ñ¡õ£Á¡Ê¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¡Ë
¡¦¥³¥í¥Ê¸å°ä¾É¤È´ÁÊý ¤½¤Î1 ¥³¥í¥Ê¸å°ä¾É¤Î¾É¾õ¡Ê´ÁÊý¥Ê¥Ó¡Ë
¢§Éð°æ ÃÒ¾¼¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
0ºÐ¤«¤é100ºÐ¤Þ¤Ç1À¤µª¤ò¿Ç¤ë¥×¥é¥¤¥Þ¥ê¥±¥¢°å¡£¾®»ù²Ê¡¦Æâ²Ê¤Î2¤Ä¤ÎÀìÌç°å¤È¤·¤Æ¡¢´¶À÷¾É¡¢¥¢¥ì¥ë¥®¡¼¡¢À¸³è½¬´·ÉÂ¤Þ¤Ç¡¢Éý¹¤¤¿ÇÎÅ¤È¼¹É®³èÆ°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
(Ê¸:Éð°æ ÃÒ¾¼¡Ê°å»Õ¡Ë)
