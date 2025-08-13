「売れっ子の証だね？」菊池風磨、サウジアラビアでの最新ショットに反響！ 「バスケと風磨のコラボ最高」
timeleszの菊池風磨さんは8月12日、自身のInstagramを更新。サウジアラビアでの最新ショットを公開しました。
【写真】菊池風磨、サウジアラビアでの最新ショット公開
この投稿にファンからは、「美白い腕もお顔も全部好き」「暑い中応援お疲れさまでした」「初サウジアラビア楽しんでね」「ほんとかっこよ過ぎ」「体調が心配だけど、売れっ子の証だね？」「ボール持ってる腕がだいすき過ぎる」「もぉ、イケメン」「スケジュールどうなってんの」「バスケと風磨のコラボ最高だー」といった声が寄せられました。
(文:古原 美咲)
「スケジュールどうなってんの」菊池さんは、「#vsレバノン #ガンバレニッポン #現地入っちゃったなり #暑くて大汗 #初サウジアラビアさいこう」とハッシュタグをつけ、サウジアラビアでの最新ショットを公開しました。バスケットボールを片手にポーズを決めた姿は、暑さを感じさせないほど爽やかで、透明感あふれる肌も際立っています。
「タイムレスもキャスターも応援してます」菊池さんは7月1日の投稿で、「#日本テレビ系バスケットボールスペシャルキャスター #就任いたしました」とつづり、キャスター就任を報告しました。コメントでは、「風磨くんおめでとう」「お顔かわい過ぎてやばい」「タイムレスもキャスターも応援してます」との声が寄せられています。菊池さんの今後の活躍も楽しみですね！
