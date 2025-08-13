「ヤクルト２−１０ＤｅＮＡ」（１３日、神宮球場）

苦しんだＤｅＮＡが連敗を４でストップ。蝦名の逆転２ランに、代打・筒香の３ランも飛び出し、エース・東がハーラー単独トップの１１勝目を挙げた。

リーグ最速で１０勝を挙げてから連敗と苦しんでいた東は、この日も快投というわけではなかった。それでもエースとして粘り、仕事を全うしていく。二回には先頭の山田にソロ本塁打を被弾し、続く古賀にも二塁打を浴びたが、後続はピシャリ。三回には自らが選んだ四球から蝦名の逆転２ラン、佐野の適時打で一気に逆転に成功した。

四回にも先頭の北村恵にソロ本塁打を被弾するも、六回の２死二、三塁のピンチは耐えて、６回５安打２失点で１１勝目をつかんだ。

また１点リードの六回には２死一、二塁から代打・筒香が７号３ランでダメ押し。２度の２軍降格を味わった男が６月２２日以来の一発で、４連敗中のチームを勇気づけた。九回には林、佐野も一発を放ち、１試合４本塁打は今季４度目となった。

全て屋外球場で行われた真夏の９連戦は苦しみながらも３勝５敗（１試合は雨天中止）でフィニッシュ。連敗ストップで締めくくった。