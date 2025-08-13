¡Ú¿·ÆüËÜ¡¦£Ç£±¡ÛÂëÌÚ¿®¸ç¤¬°ÕÃÏ¤Î£µ¾¡ÌÜ¡¡¾¡¤Á±Û¤··è¤á¤ë¤â·è¾¡¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¤Ë¤Ï¤¢¤È°ìÊâµÚ¤Ð¤º
¡¡¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¿¿²Æ¤Îº×Åµ¡Ö£Ç£±¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡×£±£³ÆüÉÍ¾¾Âç²ñ¤Î£Â¥Ö¥í¥Ã¥¯ºÇ½ª¸ø¼°Àï¤Ç¡¢ÂëÌÚ¿®¸ç¡Ê£´£²¡Ë¤¬¥É¥ê¥é¡¦¥â¥í¥Ë¡¼¡Ê£²£¸¡Ë¤«¤é£µ¾¡ÌÜ¤òµó¤²¤¿¡£
¡¡¤³¤³¤Þ¤Ç£´¾¡£´ÇÔ¤ÎÂëÌÚ¤Ï¡¢¥Ö¥í¥Ã¥¯ÆÍÇË¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï¾¡Íø¤¬ºÇÄã¾ò·ï¡£½øÈ×¤«¤é¥â¥í¥Ë¡¼¤È·ã¤·¤¤ÆùÃÆÀï¤òÅ¸³«¤·¤¿¡£¥Ð¡¼¥Ë¥ó¥°¥É¥é¥´¥ó¤È¥É¥ê¥é¥¥é¡¼¤ÎÀÚ¤êÊÖ¤·¹çÀï¤«¤é¥Ñ¥¤¥ë¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Ç¥Þ¥Ã¥È¤ËÆÍ¤»É¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¥¶¡¦¥´¥¢¤âÍá¤Ó¤ÆµçÃÏ¤Ë´Ù¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¥É¥ê¥é¥¥é¡¼¤À¤±¤Ïµö¤µ¤º¡¢ÂÇ·â¤ÇÈ¿·â¤ËÅ¾¤¸¤ë¡£¥Ê¥Ã¥¯¥ë¡¢¥Ø¥Ã¥É¥Ð¥Ã¥È¡¢¥¹¥é¥¤¥Ç¥£¥ó¥°¥Ñ¥ó¥Ô¥ó¥ó¥°¥Ü¥ó¥Ð¡¼¤ÈÅÜ¤È¤¦¤ÎÌÔ¹¶¡£¥Ç¥¹¥Ð¥ì¡¼¥Ü¥à¤«¤é¥Ñ¥ó¥Ô¥ó¥°¥Ü¥ó¥Ð¡¼¤ò¤µ¤¯Îö¤µ¤»¤ë¤È¡¢ºÇ¸å¤Ï¥é¥¹¥È¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¶¡¦¥É¥é¥´¥ó¤Ç·ãÆ®¤òÀ©¤·¤¿¡£
¡¡£µ¾¡£´ÇÔ¤Î¾¡¤ÁÅÀ£±£°¤ÇÁ´¸ø¼°Àï¤ò½ª¤¨¤¿ÂëÌÚ¤Ï¡Ö²ÄÇ½À¤¬¥¼¥í¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¸Â¤ê¤ä¤ë¤·¤«¤Í¤¨¤È¤Ï¸À¤Ã¤¿¤¬¡¢¾¡¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¥¼¥í¤Ë¶á¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Í¤¨¤Ê¡£¤À¤¬¡¢¤³¤¦¤·¤ÆºÇ¸å¤ÏÏ¢¾¡¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤«¤é¡£¤¤¤«¤Ë£Ç£±¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï£±¾¡£±ÇÔ¤¬Âç¤¤¤¤«¤¬¿È¤ËÀ÷¤ß¤¿¤è¡¢º£Ç¯¤Ï¡£¤¤¤ä¤¤¤ä¡Øº£Ç¯¤Ï¡Ù¤È¤«¸À¤Ã¤Á¤ã¤¤¤±¤Í¤¨¡¢¸Â¤ê¤Ê¤¯¥¼¥í¤Ë¶á¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¥¼¥í¤¸¤ã¤Í¤¨¤ó¤À¡£ÌÀÆü¤Î¸å³Ú±à¤Ë¸þ¤±¤Æ½àÈ÷¤·¤Æ¡¢¤È¤Ã¤È¤È²È¤Ëµ¢¤ë¤è¡×¤È¸À¤¤»Ä¤·¹µ¼¼¤Ø¡£¤·¤«¤·¤³¤ÎÆü¤Î¥»¥ß¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤Ç³¤ÌîæÆÂÀ¤¬¥°¥ì¡¼¥È¡½£Ï¡½¥«¡¼¥ó¤«¤é£¶¾¡ÌÜ¤òµó¤²¡¢ÆÍÇË¥é¥¤¥ó¤¬¡Ö¾¡¤ÁÅÀ£±£±°Ê¾å¡×¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤ÇÌµÇ°¤ÎÇÔÂà¤¬·èÄê¤·¤¿¡£