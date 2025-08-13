新婚の「バチェラー4」休井美郷、ズラリと並んだ手料理披露「お店みたい」「本格的」の声
【モデルプレス＝2025/08/13】Amazon制作の婚活サバイバル番組「バチェラー・ジャパン」シーズン4に参加したタレントの休井美郷が8月12日、自身のInstagramのストーリーズを更新。手料理を多数公開し、反響が寄せられている。
【写真】新婚の「バチェラー」美女「お店みたい」と話題の手料理
休井はズラリと並んだ食卓を披露し、「お豆腐と明太子のグラタン サーモンクラムチャウダー 生ハムと玉ねぎのサラダ 塩サバとじゃがいものイタリアンソテー」とメニューを紹介。続く投稿では「塩サバとじゃがいものイタリアンソテー」のレシピを説明している。
この投稿にファンからは「おしゃれな食卓」「さすがの腕前」「お店みたい」「本格的」など、さまざまな反響が寄せられている。
休井は7月7日、入籍したことを報告。「『真実の愛』をやっと⾒つけることができました」と「バチェラー・ジャパン」のテーマとも絡めたメッセージで伝え、お相手とのウエディングフォトも公開した。（modelpress編集部）
