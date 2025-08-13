¡ÖÅÅ¼Ö¤ÈÀÜ¿¨¤·¤¿¡×Î¹¹ÔÃæ¤À¤Ã¤¿2ºÐ¤ÎÃË¤Î»Ò¤¬¹¾¥ÎÅÅ¤ËÀÜ¿¨¡¡Êì¿Æ¤ÈÅÅ¼Ö¤ÎÄÌ²áÂÔ¤ÁÃæ¤ËÈ¿ÂÐÂ¦¤Î²ÈÂ²¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÆ§ÀÚÆâ¤Ø¡¡¿ÀÆàÀî¡¦Æ£Âô»Ô
¿ÀÆàÀî¸©¤Î¹¾¥ÎÅçÅÅÅ´¡Ö¹¾¥ÎÅç±Ø¡×Á°¤ÎÆ§ÀÚ¤Ç¡¢2ºÐ¤ÎÃË¤Î»Ò¤¬ÅÅ¼Ö¤ËÀÜ¿¨¤¹¤ë»ö¸Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢Åö»þ¡¢ÃË¤Î»Ò¤ÏÊì¿Æ¤ÈÅÅ¼Ö¤¬ÄÌ²á¤¹¤ë¤Î¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÆÍÁ³¡¢Æ§ÀÚÆâ¤ËÆþ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤¤ç¤¦¸á¸å4»þ20Ê¬¤´¤í¡¢Æ£Âô»ÔÊÒÀ¥³¤´ß¤Ë¤¢¤ë¹¾¥ÎÅçÅÅÅ´¡Ö¹¾¥ÎÅç±Ø¡×¤Î±Ø°÷¤«¤é¡ÖÅÅ¼Ö¤ÈÃË¤Î»Ò¤¬ÀÜ¿¨¤·¤¿¡×¤È110ÈÖÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¹¾¥ÎÅç±Ø¤Î¤½¤Ð¤Ë¤¢¤ëÆ§ÀÚÆâ¤Ç¡¢±Ø¤òÈ¯¼Ö¤·¤Æ¤¹¤°¤ÎÅÅ¼Ö¤È2ºÐ¤ÎÃË¤Î»Ò¤¬ÀÜ¿¨¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£ÃË¤Î»Ò¤ÏÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢·Ú½ý¤Ç¡¢Ì¿¤ËÊÌ¾õ¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
ÃË¤Î»Ò¤Ï¹á¹Á¤«¤éÎ¹¹Ô¤ÇÍè¤Æ¤¤¤Æ¡¢Åö»þ¡¢¼×ÃÇµ¡¤¬¹ß¤ê¤¿Æ§ÀÚ¤Î¼êÁ°¤ÇÊì¿Æ¤È°ì½ï¤ËÅÅ¼Ö¤¬ÄÌ²á¤¹¤ë¤Î¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÆÍÁ³¡¢È¿ÂÐÂ¦¤Ë¤¤¤¿Â¾¤Î²ÈÂ²¤Ë¸þ¤«¤¤¡¢Æ§ÀÚÆâ¤ËÆþ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
ÅÅ¼Ö¤ÏÃË¤Î»Ò¤ÈÀÜ¿¨¤·¤Æ¤«¤é¤ª¤è¤½15¥á¡¼¥È¥ëÀè¤ÇÄä¼Ö¤·¡¢¾èµÒ¤ª¤è¤½300¿Í¤Ë¤±¤¬¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
ÃË¤Î»Ò¤Î¿ÈÄ¹¤Ï¼×ÃÇµ¡¤è¤êÄã¤«¤Ã¤¿¤È¤ß¤é¤ì¡¢·Ù»¡¤¬¾Ü¤·¤¤¾õ¶·¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£