◆ＪＥＲＡセ・リーグ 広島０―２阪神（１３日・マツダスタジアム）

広島は、恒久平和を願って全員が背番号８６の特別ユニホームを着用した「ピースナイター」を勝利で飾れなかった。３回は佐々木、モンテロの連続失策で無死二、三塁のピンチを招き、中野の犠飛で先制点を献上。さらに暴投で２点目を奪われ、無安打で２失点。野手陣は攻撃でも援護できず、今季１８度目の完封負け。大瀬良は６回２安打２失点（自責０）で７敗目。「ピース―」の登板は１７、２３年に続き、３戦３敗となった。以下は新井貴浩監督の試合後の主な一問一答。

―大瀬良投手は初回から丁寧に打ち取っていた。

「ナイスピッチングだったと思う。言うことない。ノーヒットで２点取られたんで、それはちょっと大地に申し訳なかった」

―野手陣は守備でミスが続いた。

「それも込みで起用しているので、思い切ってやってくれたらいいと思います」

―打線は小園選手以外は右打者を並べた。

「数字にも明らかにでていたので。他球団の左バッターの反応の仕方を見てもやっぱりちょっときついな、と」

―佐々木選手が復帰戦に続く安打でチャンスメイク。

「そうやね。チーム初ヒット。いい対応の仕方、いい反応の仕方だったと思います」

―阪神・高橋投手について。

「やっぱりいいピッチャー。真っすぐも強いし、カットにしろ、ツーシームにしろ、なかなか球持ちがいいので、手元まで分かりづらい部分がある。まあでも次に向かって準備していきたいです」

―ピースナイターで飾りたかった。

「そうやね。もちろん、そう思っていたしね、なので、そういう継投にもなりました」

―改めて、野球ができることをかみしめる一日に。

「もちろん。いつものマツダスタジアムの雰囲気とは違ったし、選手もそれを感じていたと思う。声援の声もいつもより強さを感じて、何とか勝ちたかった。また、あさってからの試合につなげていきたいと思います」