名古屋が２大会ぶりに８強進出…東京Ｖは先制するも逆転負け

◆天皇杯 ▽ラウンド１６ 東京Ｖ１―２名古屋（１３日・味の素スタジアム）

名古屋が東京Ｖに２―１で勝利し、２３年大会以来のベスト８進出を決めた。

立ち上がり試合のペースをつかんだのは東京Ｖ。前半７分にＭＦ新井が左サイドからのカットインで右足シュートを放つと、同８分にもＦＷ熊取谷がミドルシュートでゴールに迫る。

すると前半１２分。左サイドを抜け出したＭＦ新井が角度のないところから右足シュートをゴールに決めて先制した。

その後も球際激しい守備で名古屋に自由を与えず、ボールを奪ってからは細かいパスワークで名古屋のゴール前に迫っていたが、名古屋はワンチャンスを生かす。

前半２６分。左サイドからのクロスをＦＷ木村が頭で合わせたシュートはＧＫマテウスに阻まれたものの、こぼれ球をＭＦ内田が押し込んで同点に追いついた。

前半を１―１で折り返し、後半は一進一退。後半２４分には、接触のないプレー中にＧＫシュミットダニエルが左膝付近を気にしながら突然ピッチに倒れ込み、担架に運ばれて途中交代するアクシデントに見舞われたが、後半３５分にエリア内で倒されて獲得したＰＫをＭＦ稲垣がゴール左に冷静に決めて勝ち越し。このリードを守り抜き、広島と対戦する準々決勝に駒を進めた。