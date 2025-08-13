一卵性三つ子、同じ相手から全員が告白される SNS総フォロワー数330万人の「佐藤三兄弟」に注目集まる
SNSなどで注目を集める一卵性三つ子、佐藤三兄弟（佐藤綾人、佐藤颯人、佐藤嘉人）が、12日放送の日本テレビ系『踊る！さんま御殿!!』（毎週火曜 後8：00）に初出演した。
【写真】完全に一致…一卵性三つ子の佐藤三兄弟
この日のテーマは「仲良しすぎる有名人兄弟姉妹SP」。明石家さんまから「斉藤三兄弟」と紹介されると、3人そろって「佐藤三兄弟です」とシンクロ。過去に同じ女性から全員が告白されたエピソードなどを披露するなど、テンポの良い掛け合いで、「踊る！ヒット賞!!」を見事獲得した。
視聴者からは「初出演でヒット賞すごい！」「面白すぎる」と、SNSで称賛の声が相次いだ。
【佐藤三兄弟】
SNS総フォロワー数330万人を誇る一卵性三つ子、佐藤三兄弟。
一卵性三つ子を活かした息ぴったりのアクロバットパフォーマンス「シンクロアクロバット」がSNSで話題に！
2022年タイの観光大使、2024年厚生労働省「知って、肝炎プロジェクト」スペシャルサポーターに就任。
現在は世界に男子新体操を広めるべくパフォーマーとしてSNSやテレビなどさまざまなメディアで活躍中。
