子宮頸がんの再々再発を公表している、俳優の古村比呂さんが、自身のブログを更新。
「帯状疱疹」と診断されたことを報告しました。
８月７日に抗がん剤治療を受けた後、ここ数日、頭痛や微熱、発疹などの症状が出たため、療養していることを明かしていた、古村比呂さん。
ブログで「月曜日 痛さが増し熱も出て来たので 昨日 抗がん剤治療へ行っている病院へ 行ってきました」と、報告。
そして「夏バテ気味の中 抗がん剤治療をして さらに免疫がダウンしたのか原因かと」と、記しました。
古村比呂さんは「私の発疹は 首と右側の頭皮に出来て 頭はとにかく痛い」「横になっていないと 持ちません」と、説明。
続けて「身体の方にも チラホラ 水ぶくれが出来始め いつもピリピリ ヒリヒリを 感じます」と、記しました。
更に「あと頭皮の水ぶくれに 髪の毛が絡み 薬が切れると めちゃくちゃ痛いです」と、状況を明かしました。
古村比呂さんは「一週間乗り越えれば 良き方向へ向くと 祈っております」「体調落ち着いたら 帯状疱疹ワクチン接種を 考えようと思います」と、投稿。
続けて「みなさまも ご自愛くださいませ」と、ファンに向けて呼びかけています。
古村比呂さんは、19歳の時にクラリオンガール準グランプリに選ばれると、20歳で映画デビュー。22歳の時にはNHK連続テレビ小説のヒロインを演じ、一躍、人気女優の仲間入りを果たしました。
ドラマや映画、舞台と幅広く活躍していましたが、現在は芝居を休み、再々再発したがんと闘っています。
2012年･1月、古村さんは検査の結果「子宮頸がん」が判明し、子宮を全摘出。
2017年･3月、「がん」が「再発」
2017年･11月、「がん」が、「再々発」
2023年･1月、「がん」が「再々再発」。現在も治療中だといいます。
