mofusandのハンドクリームで癒し時間♡キュートな新作登場

イラストレーター・ぢゅの氏による人気の「mofusand」から、見た目もキュンなダイカットコスメシリーズが新登場♡2025年8月7日より、ハンドクリームとリップトリートメントが発売されました。スイーツにゃんの可愛い姿がチューブになった癒しアイテムは、保湿力も香りも文句なし。全国のバラエティストアやドラッグストア、粧美堂公式オンラインストアでも購入可能です。

mofusandの猫たちがチューブに♡

新登場の「mofusand ダイカットハンドクリーム」（各1,210円・税込）は、チューブのトップが猫型にカットされたデザインで、持っているだけでも癒される♡

ピンク

©mofusand

イエロー

©mofusand

パープル

©mofusand

ピンク（ウッド＆ローズ）、イエロー（ゼラニウム＆ローズ）、パープル（ハニー＆ラベンダー）の3種類の香りがラインナップ。

気分やシーンに合わせて選べます。さらに、保湿成分として3種のヒト型セラミド（※セラミドAP、セラミドNP、セラミドEOP）を配合。見た目の可愛さと機能性を兼ね備えたアイテムです。

肉球マーブルがかわいいリップ♡

ピンク

©mofusand

イエロー

©mofusand

チェリーピンク

©mofusand

「mofusand ダイカットリップトリートメント」（各880円・税込）は、お菓子のようなマーブル模様と肉球デザインがポイント♪

無香料で使いやすく、ピンク・イエロー・チェリーピンクの全3色展開。乾燥しがちなこれからの季節に、ポーチに1本入れておきたいマストハブ。

可愛い見た目だけでなく、唇にやさしい使い心地で、ギフトにもぴったりです♡

見た目も機能も欲張れる♡

mofusandのキュートなコスメシリーズは、日常にほっこり癒しを与えてくれる存在。ハンドクリームもリップも、こだわりの成分や使いやすさが魅力です。

持っているだけで気分が上がるアイテムを、ぜひこの機会にチェックしてみてくださいね♪