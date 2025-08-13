Ìµ¿Í¤Î·à¾ì¤ÇV»ú¥Ð¥é¥ó¥¹¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤ÂÎ´´¡×¡Ö¤³¤ÎÆ°¤¤ÏÀ¨¤¤¡×½÷Í¥¡¦¾åÇòÀÐË¨²»¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÏÃÂê¡Ö¥Ð¥ì¥ê¡¼¥Ê¤ß¤¿¤¤¡ª¡×¡ÖÉ½¸½¤¬Á¡ºÙ¡×
°µ´¬¤Î»Ñ¡Ö¤³¤ÎÆ°¤¤ÏÀ¨¤¤¡×
¡¡Ìµ¿Í¤Î·à¾ì¤ÇÈþ¤·¤¤V»ú¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò·è¤á¤¿½÷Í¥¤Î¾åÇòÀÐË¨²»(¼¯»ùÅç¸©½Ð¿È)¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¥Ê¥¤¥Ä¡¦¥Æ¥¤¥ë ARENA LIVE Á´¸ø±é¤ò½ª¤¨¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÄÖ¤ê¡¢10Æü¤Þ¤ÇÅìµþ¥¬¡¼¥Ç¥ó¥·¥¢¥¿¡¼¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡Ö¥Ê¥¤¥Ä¡¦¥Æ¥¤¥ë -µ³»ÎÊª¸ì-¡×¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£Ï´ÈÖ¤ÎÌ¼¤ò±é¤¸¤¿¾åÇòÀÐ¤Ï¡¢Ã¯¤â¤¤¤Ê¤¤·à¾ì¤ÎÉñÂæ¤ÎÃæ±û¤ÇV»ú¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò·è¤á¤ë1Ëç¤òÅº¤¨¡Ö¤¹¤Ð¤é¤·¤¤±éÁÕ¤Ë¼ª¤È¿´¤ò°Ñ¤Í¡¢Âº·É¤¹¤ë¤ß¤Ê¤µ¤ó¤ò¸«¤Ä¤á³Ø¤ÓÂ³¤±¤¿»þ´Ö¤ò¶»¤Ë¡¢¤³¤ÎÀè¤âÀº¿Ê¤·¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö¤¹¤´¤¤¤è¤Í¡ªÁÇÅ¨¤è¤Í¡ª¡×¡Ö¥Ð¥ì¥ê¡¼¥Ê¤ß¤¿¤¤¡ª¡×¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤ÂÎ´´¡×¡Ö¤³¤ÎÆ°¤¤ÏÀ¨¤¤¡×¡ÖÉ½¸½¤¬Á¡ºÙ¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£