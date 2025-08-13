「今年の夏、なんか蚊が少なくない？」

【写真を見る】「蚊がいない？」から一転「蚊の逆襲が始まるかも」と専門家が推測「産卵から成虫まで最短10日」

そんな話が岡山市内でもちらほら聞こえます。

害虫に詳しい東洋産業の大野竜徳さんは、「ここまでは暑すぎて猛暑で蚊が夏バテしていただけで、蚊の逆襲が始まるかもしれない」と話します。

2025年の蚊の動向は？

ーこの夏、蚊は少なかったのでしょうか？



（大野さん）

「7月から8月前半にかけて、街中はじりじりと足元から熱が立ち上る“フライパン地獄”。





気象庁発表のデータによれば、7月の岡山市の平均気温は29.8℃、35℃以上の猛暑日が23日、熱帯夜（25℃以上）は17日。7月末（28～31日）には38℃～40℃超の日も記録されました。昼は少々の打ち水では気温が下がるどころか湿度が上がり、夜になってもアスファルトが『もう一焼きいきますか？』と言わんばかりの高温を放ち続けました」ー酷暑で、蚊はどうなっていたのでしょう？「蚊の幼虫・ボウフラもさすがに『こりゃおえん』とばかりに白旗状態だったはずです。一般的に温度が高いと虫は早く発育する傾向がありますが、限度があります。暑すぎると代謝が乱れ、水中の酸素も不足してやられてしまいます。さらに、7月は雨が少なく、発生源の水場そのものが減少。蚊の卵は水面に浮いていてある程度の乾燥には耐えますが、幼虫や蛹は干上がれば即アウトです。成虫になれた蚊が少なかった結果、私たちにはここまで『暑いけど蚊は少ない夏』に感じられたわけです」

「現在のところ、『飛んでいる蚊の数は少なく、暑すぎて活動が鈍っている、水たまりが少なければ幼虫も少ない』状態で、私たちにとってはうれしい状態なのでしょう。



蚊がいないわけではないので、やっぱり蚊に刺された！ということはあるでしょうが」

小さい蚊が多い？

（東洋産業 大野竜徳さん）

「ところで、今年は『なんか小さい蚊が多い』とも感じます（あくまで個人の感想です）。



これは、幼虫期の栄養不足や発育ストレスで体が小さくなった個体が増えたか、あるいはもともと小型のヒトスジシマカ（画像①）などの種が目立つせいかもしれません。



とはいえ、小さい蚊は素早くて捕まえにくくても、刺された痒みは容赦ありません」

ー8月に入っても、岡山市ではしばらく暑さは続きましたが、中旬に差し掛かるあたりで断続的に雷雨や夕立が発生しましたね。



「岡山県では倉敷市で1時間に30mm以上の雨を観測した日もありました。これで蚊にとっての「みずたまり保育園」が復活したところも多いでしょう。



蚊は絶滅したわけではないので、今がチャンスとばかりにあちこちに産卵しているはずです。



ヤブカ（ヒトスジシマカ）などは産卵から成虫まで最短10日程度なので、今から2週間後、『蚊が少ないなんて幻だったのか…』状態になる可能性があります」

「今年は猛暑と少雨で蚊が少なかった、と予想されますが、近年の気候変動の影響も見逃せません。



局地的豪雨や猛暑がパターン化し、蚊の発生はかつての『春は少ない→梅雨から秋頃までは蚊が多い』というリズムからズレつつあります。



猛暑かつ少雨の年が増えれば、『春から夏まで少ない→夏の後半から…？』というパターンが増えていくかもしれません。

これから増える？蚊の対策

（東洋産業 大野竜徳さん）

「これから蚊が増えてくるかもしれませんので、たくさんある蚊の対策から、おうちで気を付けたい対策3つをご紹介します。



雨のあとの48時間が勝負 家の周りで蚊を発生させない！



バケツ、植木鉢、雨どいなどの「たまり水」はありませんか？



これらは蚊にとって「温泉完備の水たまり保育園」です。



見つけたらすぐに水を捨て、発生源を断ちましょう。

蚊の発生しやすい時間帯と気象条件を意識！



ヒトスジシマカは昼～夕暮れ、アカイエカは夕暮れ～夜が活発。



外出時に心配なら長袖・長ズボンに虫よけスプレーを併用しましょう。



最高気温25～30℃かつ湿度70％超は蚊の快適ゾーン。



これを超えると蚊も夏バテしますが、油断は禁物です。

蚊を家に入れない！



網戸の破れや隙間を点検し、窓やドアは開放時間を短く。



帰宅時に蚊の気配を感じたら、一度離れてから一気に駆け込みましょう。



カーテンを閉めて室内照明に引き寄せられないようにするのも有効。



玄関やベランダに虫よけスプレーや蚊取り線香を配置、窓際に扇風機で風を作って飛来を阻止します」

「2025年夏前半は猛暑と乾燥で、蚊は休業状態だった地域も多かったはずです。しかし、ここ数日の雨は蚊の復活の兆しかも。蚊の発生第2波が来る前に、庭先チェックと虫よけ習慣を今すぐ見直しましょう」