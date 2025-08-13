3Æü¤Ç¥Ó¥ë¤Î²ø¸½¾Ý¤òÄÃ¤á¤ë¤ÈÀâ¤¤¤¿ÎîÇ½¼Ô¡£¤·¤«¤·¡¢3Æü¸å¤ËÈà¤¬¥Ó¥ë¤òË¬¤ì¤ë¤È¡Ä¡¿Èæ²Å»ÐËå1¥
¡ØÈæ²Å»ÐËå1¡Ù¡ÊÊÒ²¬¿ÍÀ¸¡¦¶áÆ£°ìÇÏ¡§Ì¡²è¡¢ß·Â¼°ËÃÒ¡§¸¶°Æ/KADOKAWA¡ËÂè5²ó¡ÚÁ´13²ó¡Û
¡ÚÌ¡²è¡Û¡ØÈæ²Å»ÐËå¡Ê1¡Á2´¬¡Ë¡Ù¤òÂè1²ó¤«¤éÆÉ¤à
¤È¤¢¤ë¥Ð¡¼¤ÇÆ¯¤¯´ñÈ´¤Ê¸«¤¿ÌÜ¤ò¤·¤¿ÎîÇÞ»Õ¡¦Èæ²Å¿¿¶×¤Ï¡¢Æü¾ï¤ËÀø¤à¡È²ø°Û¡É¤ÈÂÐÖµ¤¹¤ë¡£Ëþ°÷ÅÅ¼Ö¤ÎÃæ¤ÇÃ¯¤â´ó¤êÉÕ¤«¤Ê¤¤Í¥ÀèÀÊ¡¢¤¢¤ë¥Ó¥ë¤Î5³¬¤Ç¤Ï¡ã¥¤¥¿¥¤¡¢¥¤¥¿¥¤¡ä¤ÈÀ¼¤¬Ê¹¤³¤¨¡Ä¿¿¶×¤¬»ØÎØ¤Ë¿¨¤ì¤¿¤½¤Î»þ¡¢¸«¤¨¤Ê¤¤¡È¥Ê¥Ë¥«¡É¤¬Ç÷¤êÍè¤ë¡½¡½!? ¥ª¥«¥ë¥È¥é¥¤¥¿¡¼¤ÎÌîºê¤È¶¦¤ËÆü¾ï¤ËÀø¤à²ø°Û¤ËÄ©¤à¡½¡½¡£ ß·Â¼°ËÃÒ¤ÎÂç¿Íµ¤¥Û¥é¡¼¾®Àâ¥·¥ê¡¼¥º¤ò¡Ø¥Ç¥Ã¥É¥Þ¥ó¡¦¥ï¥ó¥À¡¼¥é¥ó¥É¡Ù¤ÎÊÒ²¬¿ÍÀ¸¡¢¶áÆ£°ìÇÏ¤¬ÉÁ¤¯¡ØÈæ²Å»ÐËå¡Ù¡¢Âè1´¬¤ÈÂè2´¬¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡ª
¡ÚÉÝ¤¤¾ìÌÌ¤¢¤ê¡¢¶ì¼ê¤Ê¿Í¤Ï±ÜÍ÷Ãí°Õ¡ª¡Û
¡ÚÌ¡²è¡Û¡ØÈæ²Å»ÐËå¡Ê1¡Á2´¬¡Ë¡Ù¤òÂè1²ó¤«¤éÆÉ¤à
¤È¤¢¤ë¥Ð¡¼¤ÇÆ¯¤¯´ñÈ´¤Ê¸«¤¿ÌÜ¤ò¤·¤¿ÎîÇÞ»Õ¡¦Èæ²Å¿¿¶×¤Ï¡¢Æü¾ï¤ËÀø¤à¡È²ø°Û¡É¤ÈÂÐÖµ¤¹¤ë¡£Ëþ°÷ÅÅ¼Ö¤ÎÃæ¤ÇÃ¯¤â´ó¤êÉÕ¤«¤Ê¤¤Í¥ÀèÀÊ¡¢¤¢¤ë¥Ó¥ë¤Î5³¬¤Ç¤Ï¡ã¥¤¥¿¥¤¡¢¥¤¥¿¥¤¡ä¤ÈÀ¼¤¬Ê¹¤³¤¨¡Ä¿¿¶×¤¬»ØÎØ¤Ë¿¨¤ì¤¿¤½¤Î»þ¡¢¸«¤¨¤Ê¤¤¡È¥Ê¥Ë¥«¡É¤¬Ç÷¤êÍè¤ë¡½¡½!? ¥ª¥«¥ë¥È¥é¥¤¥¿¡¼¤ÎÌîºê¤È¶¦¤ËÆü¾ï¤ËÀø¤à²ø°Û¤ËÄ©¤à¡½¡½¡£ ß·Â¼°ËÃÒ¤ÎÂç¿Íµ¤¥Û¥é¡¼¾®Àâ¥·¥ê¡¼¥º¤ò¡Ø¥Ç¥Ã¥É¥Þ¥ó¡¦¥ï¥ó¥À¡¼¥é¥ó¥É¡Ù¤ÎÊÒ²¬¿ÍÀ¸¡¢¶áÆ£°ìÇÏ¤¬ÉÁ¤¯¡ØÈæ²Å»ÐËå¡Ù¡¢Âè1´¬¤ÈÂè2´¬¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡ª
¡ÚÉÝ¤¤¾ìÌÌ¤¢¤ê¡¢¶ì¼ê¤Ê¿Í¤Ï±ÜÍ÷Ãí°Õ¡ª¡Û