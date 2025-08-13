22Ç¯¤ËÇ¯²¼¿Íµ¤ÇÐÍ¥¤È·ëº§¡¢²Æ¤ËËèÇ¯à¾Â¤ëáºù°æ¥æ¥¹ë²÷ÎÁÍý¤¬ÏÃÂê¡Ö¶ì¤¯Ìµ¤¤?¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ãÈþÌ£¤·¤½¤¦¡×¡Ö¤æ¤ë¤¤´¶¤¸°Â¿´¤·¤Þ¤¹¡×
Âç¤¤¯¥«¥Ã¥È¤µ¤ì¤¿¡Ä
¡¡½÷Í¥¤Îºù°æ¥æ¥(38)=Ê¡²¬¸©µ×Î±ÊÆ»Ô½Ð¿È=¤¬ËèÇ¯²Æ¤Ë¤Ê¤ë¤Èà¾Â¤ëáÎÁÍý¤ò¾Ò²ð¤·ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö³§¤µ¤Þ¤³¤ó¤Ë¤Á¤ÏËèÆü½ë¤¤¤Ç¤¹¤¬¤´Ìµ»ö¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÄÖ¤ê¡¢¶á¶·¤òÊó¹ð¡£Ìó1¥«·î¤Ö¤ê¤Î¹¹¿·¤È¤Ê¤ê¡Öº£²Æ¤Î»äÅª¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¤ò¤´Êó¹ð¤·¤Þ¤¹¡¡µ´ÌÇ¤Î¿ÏºÇ¿·±Ç²è¤ò´Ñ¤ë¤Ù¤¯¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤òÉü½¬¢ª·à¾ì¤Ë¤ÆÌµ¸Â¾ëÊÔ´Ñ¾Þ¤·¹æµã¢ªÁ°ºî¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤¿¤¯¤Ê¤êÌµ¸ÂÎó¼ÖÊÔ´Ñ¾Þ¤·¤Þ¤¿¹æµã¡¡µ´ÌÇ¤Ë¾Â¤ë²Æ¡¡¹±Îã¥´¡¼¥ä¤Ë¾Â¤ë²Æ¡×¤È¾Ò²ð¡£Âç¤¤¯¥«¥Ã¥È¤µ¤ì¡¢¥´¥Þ¤¬¤Þ¤Ö¤µ¤ì¤¿¥´¡¼¥ä¥Á¥ã¥ó¥×¥ë¤Î¼Ì¿¿¤òÅº¤¨¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö¤æ¤ë¤¤´¶¤¸°Â¿´¤·¤Þ¤¹¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ãÈþÌ£¤·¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¶ì¤¯Ìµ¤¤?¡×¡Ö¶ì¤µ¤¬½ë¤µ¤ËÈè¤ì¤¿¿ÈÂÎ¤Ë³å¤òÆþ¤ì¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£