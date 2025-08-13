13年ぶりに「斬新な謎のロードスター」お披露目!? 近未来デザインのアキュラ「NSX」とは？ 米国「モントレー」で展示へ

アベンジャーズの「スタークカー」が復活！ アキュラ NSX ロードスターがモントレーカーウィークに登場

2025年8月12日にアキュラは、マーベル映画「アベンジャーズ」に登場した特製のアキュラ「NSX ロードスター」が、10年以上ぶりに公の場に姿を現すことを発表しました。

このスーパーヒーロー専用スーパーカーは、世界最高峰の自動車・モータースポーツファンの祭典であるモントレーカーウィークにて展示されます。

【画像】これが「斬新なNSXロードスター」画像を見る！（30枚以上）

どのような特徴があるのでしょうか。

マーベル映画「アベンジャーズ」に登場した特製のアキュラ「NSX ロードスター」

アキュラ NSX ロードスターは、2012年に公開され最高興行収入を記録した映画「アベンジャーズ」のために特別に製作されたクルマです。

2025年8月15日に開催される「ザ・クエイル、ア・モータースポーツ・ギャザリング」にて展示され、初代NSX誕生から35周年を記念するアキュラのイベントの目玉となります。

アキュラは、このユニークな映画の記念品を2026年に開催されるチャリティーオークションにかける予定です。

モントレーカーウィークでは、このNSXロードスターへの入札機会に関心のある人の事前登録も受け付けます。

この特別なロードスターは、2012年の北米国際自動車ショーで初公開された第2世代NSXコンセプトからインスピレーションを得たデザインを特徴としています。

NSX ロードスターは、当時アキュラのクリエイティブディレクターだったデイブ・マレク氏率いるロサンゼルスのアキュラデザインスタジオのチームによって設計されました。

2012年4月11日、スーザン・ダウニーと俳優ロバート・ダウニー・Jr.がカリフォルニア州ハリウッドのエル・キャピタン・シアターで開催されたマーベル・スタジオ製作映画『アベンジャーズ』のプレミア上映会に出席したときの様子（写真：チャーリー・ギャレイ／WireImage）

製作は、カリフォルニア州オックスナードのトランスFXによって手掛けられています。

手作りの樹脂とファイバーグラスのボディを初代NSXに装着し、さらに2インチのサスペンションローダウン、18インチホイール、アフターマーケットシートを搭載。

このトランスフォーメーションの基礎となったのは、走行距離25.2万マイルを記録した使い込まれた1991年モデルでした。

なお展示車には、13年前に映画に登場した当時のままの状態で、「スターク33」というナンバープレートを装着しています。

なお前出のマレク氏によれば「撮影用には信頼性の高い車両が必要で、単なる展示用モデルではダメでした。オリジナルのアキュラNSX以上に信頼性の高いクルマは思いつきませんでした」とは述べており、マレク氏は現在アキュラのエグゼクティブアドバイザーを務めています。

アキュラはNSX ロードスターのほかに、1995年の「NSX-R」や1999年の「ザナルディエディション」などNSXの重要な生産モデルも展示。

さらに、ブランドの次世代オール電動プレミアムパフォーマンスSUVを予告する新型RSXプロトタイプも同時に展示される予定です。