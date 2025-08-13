

横開きフォルダブルスマホ「OPPO Find N5」を写真でチェック！

既報通り、オウガ・ジャパン（旧：オッポジャパン）が展開する「OPPO」ブランドにおいて最先端のAI機能「OPPO AI」を体験できるリアルイベント「OPPO “New Me!!” ラボ」（ https://www.oppojapan.com/newme/ ）を2025年8月11日（月・祝）から8月17日（日）の期間にて東京・原宿にある東急プラザ原宿「ハラカド」2Fにて開催し、現時点では日本で未発売のフォルダブルスマートフォン（スマホ）「OPPO Find N5」が参考展示されています。



OPPO Find N5は開いた状態で約8.12インチの大画面を搭載 OPPO Find N5は開いた状態で約8.12インチの大画面を搭載



OPPO Find N5の開いた状態の背面 OPPO Find N5の開いた状態の背面



OPPO Find N5のカバーディスプレイは約6.62インチ OPPO Find N5のカバーディスプレイは約6.62インチ



OPPO Find N5のメインカメラはトリプル構成に。背面パネルはさらさらしたマットな質感 OPPO Find N5のメインカメラはトリプル構成に。背面パネルはさらさらしたマットな質感



Galaxy Z Fold7も薄いけれでもOPPO Find N5も薄い Galaxy Z Fold7も薄いけれでもOPPO Find N5も薄い



本体下部にはSIMカードスロットやスピーカー、マイク、USB Type-C端子などが配置されています 本体下部にはSIMカードスロットやスピーカー、マイク、USB Type-C端子などが配置されています



ヒンジはチタニウム製で、業界最高レベルの2200MPa超高強度鋼で補強することによって卓越した耐久性と信頼性を確保しているとのこと ヒンジはチタニウム製で、業界最高レベルの2200MPa超高強度鋼で補強することによって卓越した耐久性と信頼性を確保しているとのこと



OPPO Find N5の左右側面。サイドボタン（電源キー）や音量上下ボタンなどが搭載されています OPPO Find N5の左右側面。サイドボタン（電源キー）や音量上下ボタンなどが搭載されています



上部にもスピーカーやマイク、アンテナラインなどが配置されています 上部にもスピーカーやマイク、アンテナラインなどが配置されています

[Version 1]

GSM: 850/900/1800/1900MHz

WCDMA: Bands 1/2/4/5/6/8/19

LTE FDD: Bands 1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/25/26/28/66

LTE TDD: Bands 38/39/40/41/42

5G: n1/n2/n3/n5/n7/n8/n12/n20/n25/n26/n28/n38/n40/n41/n66/n77/n78



[Version 2]

2G GSM: 900/1800MHz

3G WCDMA: 900/2100MHz

4G LTE FDD: Bands 1/3/5/8

4G LTE TDD: Band 40

5G NR: n1/n3/n5/n8/n40



OPPO公式楽天市場店 OPPO公式楽天市場店

このイベントはOPPOが2018年に日本市場へ参入してから初となる一般公開イベントとなっており、予約不要で誰でも無料で参加でき、OPPO AIの各機能を体験してOPPOオリジナルノベルティーグッズがもらえるほか、OPPO Find N5や日本で販売されている「OPPO Reno13 A」および「OPPO Reno14 5G」、「OPPO Find X8」といったスマホ、そして「OPPO Pad 3 Matte Display Edition」といったタブレットが実際に試せるようになってます。そこで今回は実際にこのOPPO “New Me!!” ラボに行き、OPPO Find N5をタッチ＆トライしてきたので、外観を中心に写真を交えて紹介したいと思います。なお、OPPO Find N5は中国向けの通常版「OPPO Find N5（型番：PKH110）」および衛星通信対応版「OPPO Find N5（型番：PKH120）」、グローバル向け「OPPO Find N5（型番：PKH110）」がありますが、展示されていたのは中国向けOPPO Find N5 PKH110のブラック（Cosmic Black）となっていました。OPPO Find N5は内側に折り畳める大画面なメインディスプレイを搭載してタブレットのような大画面で使え、外側の片面に折りたたんだ状態で使うカバーディスプレイを搭載して通常のスマホのように使える横開き型のフォルダブルスマホで、日本ではフォルダブルスマホで高いシェアを誇るSamsung Electronicsの「Galaxy Z Fold」シリーズと同じコンセプトとなっており、同シリーズの最新モデル「Galaxy Z Fold7」とほぼ同等の最新チップセット（SoC）であるQuacomm製「Snapdragon 8 Elite Mobile Platform」を搭載したハイエンドモデルです。またGalaxy Z Fold7が非常に薄型化して開いた状態で約4.2mm、閉じた状態で約8.9mmとなって日本でも好評となっていますが、OPPO Find N5も開いた状態で約4.21mm、閉じた状態で約8.93mmと薄く、Galaxy Z Fold7とほぼ同等の薄型モデルとなっています。なお、サイズは開いた状態で約160.87×146.58×4.21mm、閉じた状態で約160.87×74.42×8.93mm、質量は約229g、本体色はCosmic BlackとMisty White、Dusk Purpleの3色展開で、日本でも販売されているOPPO Find X8と同じくスウェーデンのカメラメーカー「Hasselblad（ハッセルブラッド）」と協業して開発したカメラシステムを搭載しています。画面はメインディスプレイが約8.12インチQXGA+（2480×2248ドット）AMOLED（有機EL）ディスプレイ（約412ppi）、カバーディスプレイが約6.62インチFHD+（1140×2616ドット）AMOLED（有機EL）ディスプレイ（約431ppi）で、ともに最大120Hzリフレッシュレートや最大240Hzタッチサンプリングレート（デフォルトは135Hz）、100％ DCI-P3、100％ sRGB、10bitカラー（1億7千万色表示）となっており、最大輝度はメインディスプレイが2100nits、カバーディスプレイが2450nitsです。画面占有率は開いた状態で96.0％、閉じた状態で92.2％と、いずれも画面の周りの縁（ベゼル）が非常に狭くなっており、画面はメインディスプレイがカバーガラス（PET＋UTG）、カバーディスプレイが超薄型ナノクリスタルガラスで覆われているとのこと。またどちらのディスプレイにもパンチホールが配置され、パンチホール部分に約800万画素CMOS／広角レンズ（F2.4、画角91°、4P）のカメラが内蔵され、側面指紋認証や顔認証といった生体認証に対応しています。バッテリーは5600mAhで、最大80Wの急速充電「SUPERVOOC」や最大50Wの急速ワイヤレス充電「AIRVOOC」が利用できます。閉じた状態の背面に搭載されたメインカメラは以下のトリプル構成で、OPPO Find X8と同様に光学3倍ズームに加えて最大120倍のデジタルズームが可能なほか、10倍以上の高倍率ズームではさらに生成AI補正がサポートされて遠くの被写体や景色も鮮明に捉えます。またハッセルブラッドカメラシステムによって細かい設定をせずにプロフェッショナルなカメラ効果を簡単に撮影できるポートレートモードとAutoモード、好みに合わせて細かく調整できるProモードを搭載しています。・約5000万画素CMOS／広角レンズ（F1.8、画角89°、7P、2軸OIS）・約800万画素CMOS／超広角レンズ（F2.2、画角116°、5P、光学0.6倍相当）・約5000万画素CMOS／望遠レンズ（F2.7、4P、光学ズーム3倍相当、デジタルズーム120倍、2軸OIS）その他の仕様ではIPX8およびIPX9に準拠した防水に加え、16GBのLPDDR5X内蔵メモリー（RAM）、512GBのUFS 4.0内蔵ストレージ、USB Type-C端子（USB 3.1 Gen 2）、NFC Type A／B、赤外線リモコン、Wi-Fi 7に対応したIEEE802.11a／b／g／n／ac／ax／be準拠（2.4および5、6GHz）の無線LAN（Wi-Fi）、Bluetooth 5.4、位置情報取得（トリプルバンドA-GNSS：GPS・GLONASS・Galileo・BDS・QZSSなど）、近接センサー、環境光センサー、色温度センサー、電子コンパス、加速度センサー、ジャイロセンサー、ホールセンサーなど。グローバル版ではSIMがnanoSIMカード（4FF）スロットが2つとeSIMのデュアルSIMデュアルVoLTE（DSDV）をサポートし、携帯電話ネットワークは以下の通りで、OSはAndroid 15をベースにした独自ユーザーインターフェース「ColorOS 15.0.1」がプリインストールされ、同梱品はOPPO Find N5本体のほか、充電器およびUSBケーブル、SIMピン、保護ケース、クイックガイドや安全ガイドといった紙類となっています。なお、イベントで説明をしていたオウガ・ジャパンのスタッフは「OPPO Find N5の日本での発売については検討中」としていたものの、以前はフォルダブルスマホについて「故障率が高いこともあり、サポートが充実している必要があるとし、発売する場合には移動体通信事業者（MNO）などと連携して行いたい」といった見解を示していたオウガ・ジャパン 専務取締役を務める河野 謙三氏でしたが、一部の報道では同氏がインタビューでOPPO Find N5について「（日本での展開を）非常に前向きに検討している」として「そろそろいいんじゃないか」と述べたとされており、今後に日本での発売も可能性がありそうです。

記事執筆：memn0ck

■関連リンク・エスマックス（S-MAX）・エスマックス（S-MAX） smaxjp on Twitter・S-MAX - Facebookページ・OPPO Find N5 関連記事一覧 - S-MAX・横開きな新フォルダブルスマホ「OPPO Find N5」が発表！世界最薄8.93mmのスリムデザインで5600mAhバッテリーや高温・高圧防水対応 - S-MAX・「そろそろいいんじゃないか」OPPO日本、折りたたみスマホ投入を前向きに検討 | 36Kr Japan | 最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア・OPPO Find N5 - Ultra Slim Foldable Phone | OPPO Global・OPPO公式サイト | オッポ