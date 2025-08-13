歌手の藤あや子が「新たな家族」を迎え入れたことを報告した。

１３日にインスタグラムで「じゃこ天クン ５月２１日に初めて我が家の庭に登場して以来 ほとんど毎日ごはんを食べに来て 爪研ぎハウスを外に置くと その上でお昼寝したり 悠々自適な外猫生活をしておりました ３ヶ月弱そんなじゃこ天君と触れ合いなんとも言えない感情が湧いて来ました 無事に保護出来たら大切な家族として迎え入れてくれる方に譲渡しようと思ってたのですが もうすっかり気持ちはうちの子になっちゃっていました」とつづり、猫を迎え入れることを決めた経緯を報告した。「じゃこ天君は我が家の新しい家族になりマルオレちゃんの弟分になりました！！ まだまだ慣れない環境に戸惑っている様子ですが 家族として精一杯の愛情でじゃこ天君を見守りたいと思います みなさんも是非じゃこ天君の幸せを祈ってくださいね」とコメントし、「じゃこ天君」との２ショットを披露した。

この投稿にファンからは「保護してくださり、本当にありがとうございました」「じゃこ天くん宝くじレベルの運の強さですね」「みんなが幸せになることを祈ります」などのコメントが寄せられている。