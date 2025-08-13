陸上男子８００メートルの日本記録保持者・駒大の落合晃（１年）が１３日、大八木弘明総監督率いる少数精鋭チーム「Ｇｇｏａｔ」のメンバーと共にスイス・サンモリッツ合宿に向けて羽田空港から出発。初の代表入りが視野に入っている東京世界陸上（９月１３〜２１日、東京・国立競技場）へ「しっかりスタミナ面を強化していく。駒大に入ってから長い距離にも少し取り組んでいるので、強化されていると思う」と最終調整へ意気込んだ。

東京世界陸上へは、既に８００メートルの開催国枠エントリー設定記録を突破済み。７月初旬の日本選手権を２連覇したことで、代表入りへ大きく前進した。

今回は田沢廉、鈴木芽吹（ともにトヨタ自動車）、篠原倖太朗（富士通）、桑田駿介（２年）と渡航。駒大に入って２回目の海外合宿に「前回よりは緊張していないですが、まだ慣れてはいないです」と先輩たちからの刺激も受けながら約３週間の強化に励む。大八木総監督も「思い切って行って欲しい。できれば日本記録（１分４４秒８０）を狙いに行きたいです。世界陸上で」と期待を込めた。

同じく「Ｇｇｏａｔ」で駒大エースの佐藤圭汰（４年）は日本選手権５０００メートルをけがのため欠場。同合宿に参加はしないが、順調に回復しているという。