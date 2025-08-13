Image: flukeforest

こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。

猛暑が続く昨今、エアコンが強めだと冷えすぎや乾燥で夜中に目覚めたり、温度調節の違いでパートナーと揉めたりと理想の睡眠環境づくりって難しいですよね。

そこで検討してみても良さそうなのが、水の力で快適なベッド環境を一晩中維持できる「温冷水マット」。温冷自由自在なペルチェ素子で水の温度を管理し、夏も冬も15分前後でベッド内を快適な温度にできる優れモノです。

電気代も月約1,100円とエアコンより経済的とのことなので、さっそく詳しく見ていきましょう！

夏は冷水・冬は温水で快適な睡眠環境をサポートする「温冷水マット」 99,330円 【超々早割 30％OFF】 machi-yaでチェック

水の循環でベッドを快適温度に

冷感マットを使ってもしばらくすると体温で冷たさが減りますよね。また寒い冬には布団全体が温まるのにも時間がかかります。

そんな課題を循環する水で解決してくれるのが「温冷水マット」。分かりやすく言えば、床暖房のような仕組みをベッドに増設できる仕組みです。

温度管理のポイントがペルチェ素子。電流を流すことで冷却も加熱できる素材で、小型冷蔵庫やハンディファン、ウェアラブルヒーターなどに活用されています。

このペルチェ素子を3つ搭載し、温水/冷水を生成。それをポンプでマット全体に循環させることで常に冷たい、または温かい状態を維持できるというもの。

温度設定は0.5度刻みで細かく調整でき、例えば室温28度だと冷水モードで13分、温水モードで10分で設定温度まで到達可能だそう。寝る前にセットしてハミガキなどしていれば、すぐに快適な睡眠環境が完成ですね！

薄いからいつもの寝心地のまま

水が循環する専用マットの厚みはわずか1mmほど。

少し固めな印象が気になる場合はオプションのカバーや薄手のタオルケットなどを活用すると良さそうですよ。

インテリアも邪魔しにくい2色

本体カラーはホワイトとブラックの2色。どちらも空気清浄機や加湿器のような家電っぽい印象なのでインテリアも邪魔しにくそうですね。

先行セールでは30％OFFの99,330円（税・送料込み）からオーダー可能でした。価格は高めですが、1年中快適なベッド環境が作れるなら投資としては悪くないかも？

詳しくは下のリンクからチェックしてみてください！

