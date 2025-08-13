Image: Photo Agency / Shutterstock.com

社員の皆さんに一気にミリオネア超えの資産。

とてつもなく大きな数字なので、実感がわきにくいかもしれませんが、5000億ドル（約73兆5000億円）という評価額がまもなくOpenAIに付きそうです。ご存知の通りOpenAIはChatGPTを開発した会社で、関係者によると、今後、社員や元社員が持っている未公開株を売ることができるようにするために、投資家と話し合いを進めているとのこと。

こうした取引は「セカンダリーセール」や「テンダーオファー」と呼ばれています。OpenAIの最近の評価額である2600億ドル（約38兆2200億円）の倍以上に跳ね上がりそうです。これによって、サム・アルトマンが率いるOpenAIは、コストコなどのような長く続く大手企業と同じくらいの規模になる見込みです。これはAIブームがまだまだ続いていることを示していますし、何よりシリコンバレーの厳しい人材争奪戦の中で、OpenAIがどんな秘策を持っているかがわかる内容となっています。

また、OpenAIの社員にとっては大きな報酬が手に入るチャンスとなります。一方でライバル企業にとっては、OpenAIが優秀な人材を手放さないためにどんなお金も惜しまないという強いメッセージになっているかもしれません。OpenAIはこの件についてコメントを控えています。

なぜOpenAIは5000億ドルもの評価を受けるのか

なぜ非上場の会社が突然、5000億ドルもの価値を持つのかを理解するには、技術だけでなく人材に注目する必要があります。トップクラスのAI研究者は世界でもごくわずかで、OpenAIやGoogle（グーグル）、Metaのような企業は次世代のAIを作り出せる数百人の頭脳を奪い合う激しい戦いを繰り広げています。

最近、この人材争奪戦はさらに激しくなっていて、MetaはOpenAIから優秀なAI研究者を引き抜くために、数百万ドル単位の給与を提示していると報じられています。でもOpenAIはどうやって、そんなに高額な給与を保証できるライバルと戦えるのでしょうか？ 答えは、社員が持つストックオプションを実際の大金に変える仕組みを作っているから。

関係者によると、OpenAIと投資家（Josh Kushner氏が創設したThrive Capitalなど）は、社員や元社員が株を売れるようにする取引について現在話し合い中。過去の取引から見ると、OpenAIのスタッフの多くは、保有株で200万ドルから1000万ドル（約29億4000万円〜147億円）もの巨額の大金を手にする可能性があります。

これはいわゆる「金の手錠」と呼ばれる力。エンジニアはライバル企業からの高額な給与の誘いに心が動くかもしれませんが、今の会社で数百万ドルが現金化できて、さらに残った株の価値がどんどん上がっていくなら、簡単には辞められなくなりますよね。この取引は、紙の上の資産を実際の大きな財産に変えるもので、社員が会社に残り続ける強い動機にもなるのです。

未来に向けた戦いの資金

この金融の仕組みは、OpenAIが今、絶好調であることと関係しています。わずか数か月間で年間収益はほぼ倍増し、120億ドル（約1兆7640億円）に達しました。これはChatGPTや企業向け製品の大規模な導入による収益です。OpenAIは最近、400億ドル（約5兆8800億円）規模の資金調達ラウンドの一環として、83億ドル（約1兆2200億円）の新たな投資も確保しています。

この巨額の資金は、まさに戦うための資金と呼んでもよさそうです。投資家は、新しくリリースされたGPT-5が、OpenAIをさらに大きく飛躍させると賭けているのです。新しい強力なモデルは、GoogleのジェミニやAnthropicのClaudeといったライバルを大きく引き離す可能性もあります。

この資金力によって、OpenAIは研究を加速し、関連技術を買収し、さらに高度なモデルを訓練するために必要な非常に高価な計算資源に投資できるようになります。AI開発のトップを走る企業たちが人間よりも賢い「汎用人工知能（AGI）」の開発を競うなかで、OpenAIは先頭を走るための資源を手にしたのです。

しかし、これほど高い評価は同時にプレッシャーも生みます。OpenAIは、その評価が示す変革の可能性を実現する責任を負いながら、世界を変える技術を作ることによって生まれる複雑な倫理的・社会的課題にも取り組まなければなりません。

私たちの考え

この5000億ドルという数字は、OpenAIがAI革命の揺るぎない代表格であることを示しています。しかし同時に、根本的な問いも浮かび上がってきます。OpenAIは、AIを人類すべての利益に役立てることを目的に非営利で設立されましたが、今ではベンチャーキャピタルに支えられた超資本主義の企業として、一部の人に莫大な富を生み出している状態。

AIの未来は、リターンを追い求める投資家や報酬を手にするエンジニアのものなのでしょうか？ それとも、人類みんなのために何かを作るという創業時の使命はまだ残っているのでしょうか？ OpenAIの評価額がぐんぐんと上がるなか、この問いはこれまで以上に重要になってきているように感じます。