【FIBAアジアカップ2025】日本代表 73−97 レバノン代表（日本時間8月13日／キング・アブドゥラー・スポーツ・シティ）

【映像】富永が「まさかのイージーミス」

バスケットボール日本代表の富永啓生が徹底したディフェンスに苦しめられた。シュートアテンプト自体が少なく、リズムを掴めずにいると、通常なら難なく決めるレイアップシュートを外して、ファンたちも落胆の声を上げた。

日本代表は日本時間8月13日、FIBAアジアカップ2025の準々決勝進出決定戦でレバノン代表に73ー97で敗戦。54年ぶりの優勝という目標を達成できないまま大会を去った。

グループフェーズ3試合では1試合平均20得点とエースとして日本を引っ張った富永も、レバノンの“フェイスガード作戦”に苦戦。カリム・ゼイヌンに超密着マークされてボールを受けることすらままならず、シュート本数が打てずリズムを掴めないまま時間が経過していった。

すると67ー85で迎えた第4クォーターの残り5分20秒には、普段では見られないようなイージーミス。ショットクロックバイオレーションで日本のポゼッションになると、相手コートにボールを運んだ富樫勇樹が右のコーナーに陣取った富永へとパスを通した。

ここでもゼイヌンにマークされる富永だったが、パスを受けた瞬間に縦に鋭くドライブ。一気に相手を抜き去ると、レイアップシュートを狙う。ゴール下で構えていたハイク・ギョクチャンはファウルトラブルを考えてかブロックの体勢を取らず、富永にとってはほぼフリーな状況でのイージーシュートとなった。

しかし、ボールはリングに当たってまさかの落下。イージーシュートを決めきれず、その流れからレバノンにポイントを許す結果となった。

この日の富永は、代名詞と言えるスリーポイントシュートが封じられたことで精彩を欠いた。スリーポイントのアテンプトも3本に抑えられ成功は0本。フィールドゴール自体も9回のアテンプトで成功はわずかに1回、計7得点のうちフリースローが5点と厳しい結果に終わった。このシーンが象徴する通り、ショットタッチが明らかに狂っていた。

これを受けてABEMAのコメント欄やSNSでは、「嘘だろ…」「決まらないな」「こういう試合で結果を残せる選手になってほしい」「アテンプトが少なかったから、まったくシュートのリズム掴めなかったな」「このイージーなシュートも決めきれず。リズム悪いな」など落胆する声が目立った。

一方で「富永1人のせいじゃないだろ。チームとして何も策がなかった」「富永を封じられて日本は何もできず」「なにもできなかった。富永1人の問題じゃないけど」「全体的にまだまだレベルアップが必要だね」「すべての面でレバノンが上だったな。力の差を見せつけられた」など、チーム全体の課題として捉えるファンも少なくなかった。

試合後には富永本人も悔しさを滲ませながら、「一辺倒にならないように今大会は3ポイントだけじゃなくて2ポイントも狙ってきてそれなりの結果も出ていたが、今日はイージーなレイアップやフローターを外して申し訳なかった。こういう大会は細かいミスが響いてくる」と反省を口にした。

（ABEMA／FIBAアジアカップ2025）

