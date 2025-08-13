【MLB】エンゼルス7ー6ドジャース（8月12日・日本時間13日／アナハイム）

【映像】観客キッズが掲げた“デコピンイラスト”

ドジャースの大谷翔平投手がエンゼルス戦に「1番・DH」でスタメン出場。2打席連続四球で出塁となった際、観戦キッズが掲げた応援ボードが注目を集めた。

3-3の同点に追いついた2回、2死走者なしの場面で大谷が2打席目を迎えた。エンゼルス先発メデロスは勝負を避けるように4連続ボールで2打席連続四球を与えた。大谷がバットを置き、一塁へと歩き出す中、現地カメラの映像は観客席の様子に切り替わった。

そこに映ったのは、ひときわ目を引く「OHTANI」の応援ボード。大谷とその愛犬「デコピン」をイラストで描いたなんとも愛らしい一枚を、ドジャーブルーの帽子を被った少年が笑顔で掲げていた。

このワンシーンに中継の視聴者からは「かわいいw」「かわえー」「画伯」「デコピン！」と、絶賛の声が続出。この試合の実況を務めた生明辰也アナウンサーも「可愛らしいですね！デコピンと一緒にね！絵ですね！」と微笑ましく紹介した。

大谷はこの日は第4打席ではまさかのトリプルプレーに倒れたが、第5打席では一時勝ち越しとなる43号ソロを放ち、4試合連続本塁打・11試合連続安打と絶好調。あの“デコピンボード”が、スーパースターの背中をそっと押していたのかもしれない。

（ABEMA『SPORTSチャンネル』）