【迎え盆の信州】墓参り「見守って」先祖と共に… 観光客でにぎわう善光寺 菜の花公園でヒマワリ見頃 なぜヒマワリ？
お盆休みを信州で過ごしている方も多いのではないでしょうか。
迎え盆の13日、松本市の霊園では、朝から多くの家族連れなどが墓参りに訪れ、県内の名所は大勢の観光客でにぎわいを見せました。
およそ2400の区画がある松本市の蟻ヶ崎霊園。
午前中から家族連れなどが訪れ、墓石をきれいにして花を手向けたあと手を合わせていました。
「おじいちゃんお家に一緒に帰りますって。一緒に帰ろうねって」
「朝のうちに、早く家に帰ろうねという思いもあって、迎えに来ました」
訪れた人は
「これからもみんな健康でいられるように守っていてくださいということで みんなで一緒に帰りましょうと」
訪れた人は
「いつも見守ってくれている親なので、気持ちを込めて手を合わせました」
訪れた人は
「仏壇に仏様を迎えて、ゆっくり過ごそうかなと思います」
それぞれが、先祖に思いを寄せていました。送り盆は、3日後の16日です。
リポート
「すでにお盆休み入っている人もいるということで善光寺の本堂前にはご覧のように人！」
（みやげ店前）
「おー土産店にも人！」
（参道前）
「そして参道にも人！とにかく多くの人が善光寺を訪れています」
長野市の善光寺は13日、お盆に参拝する人や県外から訪れた観光客などでにぎわいました。
御朱印コーナーでは夏限定のものもあるということで、長い列ができていました。
日中の最高気温が31.4度と、4日ぶりに真夏日となった13日の長野市。
日傘をさして暑さを和らげる人の姿も多く見られました。
最大9連休となる、今年のお盆休み。
観光客に信州での楽しみを聞いてみると…。
Q.善光寺はどんなことを祈りましたか？
静岡から
「もうそろそろ孫が生まれるので無事に生まれればなと」
Q信州での楽しみは？
「女房と二人でいろんな所回れればなと思う」
東京から
「食べ物、あと景色がいいので、 それは楽しみ」
大阪から
「あした行く松本城が楽しみ」
Q信州での楽しみは？
「ご当地の食べ物が楽しみ」
牛に「引かれて」善光寺のあとは、食べ物や景色に「惹かれて」信州各地へ…。
すてきな夏の思い出を作ります。
■飯山市
サンサンと降り注ぐ陽の光を浴びて咲き誇る夏を代表する花「ヒマワリ」。
今、まさに見頃を迎えている飯山市の菜の花公園はきょう、大勢の家族連れなどでにぎわっていました。
長野市から小5姉
「ヒマワリがおひさまみたいできれいでした。なんか、笑ってるみたいな」
小3妹
「いっぱいヒマワリがあってすごくきれいだった」
小布施から
「お兄ちゃんがちょうどお花好きな時期なので、すごい！一面のヒマワリがとってもきれいで、良かったなと思います！」
地元有志の「菜の花さかせるかい」の活動で、この時季だけ現れるヒマワリ畑。
リポート
「ではここでクエスチョン。春は菜の花が有名な菜の花公園ですが、夏にこれだけのヒマワリが植えられているのはなぜでしょうか？寺澤さん10秒でお答えください！」
（寺澤C10秒であれこれ
「正解は、連作障害を防ぐため。この連作障害とは同じ場所で同じ作物を植え続けると生育が悪くなったり枯れたりするので、それを避けるためにヒマワリを植えているんです」
千曲市から菜の花3回、ひまわり初
夫「へぇー！いったんリセットみたいな」
妻「ヒマワリに、感謝してね」
夫「こっちはこっちできれいだから両方楽しめるね」
菜の花公園は夏も、そして来年の春も、満開の花を咲かせます。