あらゆるものの値段が高騰している中、最大6割引きで超おトクになる“ギフト解体セール”が開催されています。安く販売できるのは、一体、なぜ？

【画像を見る】「10万円持ってきました」最大6割引き！どんな商品が？

人気のイベント！最大6割引きの「ギフト商品解体セール」

出水麻衣キャスター:

松坂屋上野店で8月13日〜25日まで「食品大特価市」というイベントが行われていて、約1500種類・18万点の商品が最大6割引きになっているということです。





例えば、香川県産の小麦を使っている「讃岐うどん」が約6割引きの216円。「スイカサイダー」も約6割引きで1本54円と激安で販売されています。

現場の様子を取材してきました。



オープンと同時に人だかりができていたのは、お中元などの余剰在庫が激安になる「箱物ギフトセットコーナー」。

70代女性

「いくらになるかわからないので、10万円持ってきました」

60代女性

「メインはコーヒーが欲しかったのと、調味料は重たいでしょ、日常持って帰ってくるの。だからこういうときにまとめて（買う）」

出水キャスター:

9月に値上げされる「油6本セット」が半額の1620円。そして、「ジュース24本」が半額の1620円です。



他にも、賞味期限が近いという理由で、パスタソース「永谷園 パキット ジェノベーゼ」は約6割引きに。

そして、「ハインツ トマトケチャップ」は在庫が多すぎるため半額と、お安くなっていました。

安くできる背景に「客・取引先・百貨店の“三方よし”」

出水キャスター:

なぜここまでギフト商品を安くできるのでしょうか。



「お中元・お歳暮は感謝の気持ちを届けるもの」で多くの方が利用しているということです。そのため百貨店側としては「売り切れは避けたいので、ギリギリまで受注・生産」をしています。



ただそうすると、「どうしても一定数の在庫が残ってしまう」。その残った在庫を「無駄にしない、なおかつ、生活応援の気持ちで安く提供している」ということです。



さらに、松坂屋上野店の担当者は「少しでもお買い得に提供することで、お客様・お取引先・百貨店の“三方よし”となるようにと考えております」ということです。

あなたは“お中元”送ったこと、ありますか？

出水キャスター：

「『お中元』を贈ったことがあるか？」という調査によると「贈ったことがない」方が約7割にもなっているようです。



▼毎年のように贈っている：22.5％

▼たまに贈ることがある：9.6％

▼昔贈っていたが今はやめた：23.4％

▼一度も贈ったことがない：44.1％

▼その他：0.4％

（オンワード樫山の今年6〜7月調査）

経済ジャーナリスト・松崎のり子さんによりますと、百貨店側からすると、「お中元・お歳暮は確実に売り上げがあるため、なくすことはない。消費喚起の手段として大事。その副産物が解体セール」ということです。



消費者側からすると「解体セールは福袋と一緒。質のいいものを発掘できる。それがお得に買える」。そのため、皆さん魅かれるということです。



百貨店で売っているものは良質で普段は手が出ないので、安くなっているなら買いたいと思いませんか。

慶応義塾大学教授・教育経済学者 中室牧子さん:

そうですね。新しいなと思ったのが、経済学には「バンドル商品」という考え方があります。要はセット販売にすることです。ハンバーガーと一緒にポテト。ホテルに泊まったときの朝食付きのように、何かと何かをセットにして販売すると売れる。



そうすると、企業側の売り上げも上がるし、消費者側の消費者余剰も上がるという、両方のいいところがあるため、長年研究がされてきたのですが、「ギフト商品の解体セール」は、それの逆張りで、バラ売りをしているわけですよね。



そのことによって企業側は在庫を減らして、消費者側は油も買えるし、ジュースも買えるしということで、いろいろな選択ができると。自分の好みのものをセットにして買えるという新しいやり方で、すごくいいと思いました。

井上貴博キャスター:

福袋と一緒だけれども、内容が見えているので、福袋以上に選択できるのがいいですよね。

消費者側にも変化が…“進化型のまとめ買い”とは？

出水キャスター:

2025年に既に値上げした、もしくは、値上げが決まっている品目の数「1万9416」という数字に注目しました。

帝国データバンクによりますと、9月も1235品目が値上げすることが既に発表されています。



▼キユーピー マヨネーズ（450g）：520円→559円に。

▼日清オイリオ 日清キャノーラ油（1000g）：約18％値上げ



じわじわと値上げの波が来ているということで、いま、お客さんの買い方にも変化が出ているそうです。

大特価市で見かけたのは、コーヒーを大量にカゴに入れている人。



70代男性

「ネスカフェのインスタントコーヒーを約20缶。これが目的で買いました。妻がこれしか飲まないので、だいたい6か月分ですかね」

Q.何を買われたんですか？



60代女性

「おもにお菓子とか海苔が多いです。海苔は日持ちするのと、いますごく値上がりしているので」

出水キャスター:

いろいろな商品が入っているギフトセットよりも、単品やこれだけが欲しいというものに手が出やすいようです。



▼コーヒーだけで20点、▼海苔だけで5点と大量買いしている。“進化型のまとめ買い”をしている人が多いということです。



松坂屋上野店の担当者は「今年から“単品まとめ買い”客が増えている。普段づかい商品がいつ値上げされるか…本当に必要なものだけ大量買いする傾向」が出ているということです。

そのため、百貨店側は“進化系まとめ買い”に対し、いろいろな戦略を立てています。



▼単品売りの特価食品を増やす（前年よりも約100種類増えている）

▼まとめ買いでお得セット

例えば「讃岐うどん」（単品216円）をまとめて22袋買うと440円お得になるセット（4312円）を作っています。



経済ジャーナリスト・松崎のり子さんは「普段使うものは値段を知っているので、お得さをより感じられて、購買に繋がる」と分析していました。

慶応義塾大学教授・教育経済学者 中室牧子さん:

すごくいい戦略ですよね。コーヒーを毎日飲むからストックしておくというのは、合理的だなと思いましたし、時間の節約にもなっていいと思いました。



==========

〈プロフィール〉

中室牧子さん

慶応義塾大学教授 教育経済学者

教育をデータで分析

著書「科学的根拠で子育て」