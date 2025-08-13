“ギフト解体セール”で最大6割引き お中元など余剰在庫が激安に「お客様・お取引先・百貨店の三方よし」【Nスタ解説】
あらゆるものの値段が高騰している中、最大6割引きで超おトクになる“ギフト解体セール”が開催されています。安く販売できるのは、一体、なぜ？
人気のイベント！最大6割引きの「ギフト商品解体セール」
出水麻衣キャスター:
松坂屋上野店で8月13日〜25日まで「食品大特価市」というイベントが行われていて、約1500種類・18万点の商品が最大6割引きになっているということです。
現場の様子を取材してきました。
オープンと同時に人だかりができていたのは、お中元などの余剰在庫が激安になる「箱物ギフトセットコーナー」。
70代女性
「いくらになるかわからないので、10万円持ってきました」
60代女性
「メインはコーヒーが欲しかったのと、調味料は重たいでしょ、日常持って帰ってくるの。だからこういうときにまとめて（買う）」
出水キャスター:
9月に値上げされる「油6本セット」が半額の1620円。そして、「ジュース24本」が半額の1620円です。
他にも、賞味期限が近いという理由で、パスタソース「永谷園 パキット ジェノベーゼ」は約6割引きに。
そして、「ハインツ トマトケチャップ」は在庫が多すぎるため半額と、お安くなっていました。
安くできる背景に「客・取引先・百貨店の“三方よし”」
出水キャスター:
なぜここまでギフト商品を安くできるのでしょうか。
「お中元・お歳暮は感謝の気持ちを届けるもの」で多くの方が利用しているということです。そのため百貨店側としては「売り切れは避けたいので、ギリギリまで受注・生産」をしています。
ただそうすると、「どうしても一定数の在庫が残ってしまう」。その残った在庫を「無駄にしない、なおかつ、生活応援の気持ちで安く提供している」ということです。
さらに、松坂屋上野店の担当者は「少しでもお買い得に提供することで、お客様・お取引先・百貨店の“三方よし”となるようにと考えております」ということです。
あなたは“お中元”送ったこと、ありますか？
出水キャスター：
「『お中元』を贈ったことがあるか？」という調査によると「贈ったことがない」方が約7割にもなっているようです。
▼毎年のように贈っている：22.5％
▼たまに贈ることがある：9.6％
▼昔贈っていたが今はやめた：23.4％
▼一度も贈ったことがない：44.1％
▼その他：0.4％
（オンワード樫山の今年6〜7月調査）
経済ジャーナリスト・松崎のり子さんによりますと、百貨店側からすると、「お中元・お歳暮は確実に売り上げがあるため、なくすことはない。消費喚起の手段として大事。その副産物が解体セール」ということです。
消費者側からすると「解体セールは福袋と一緒。質のいいものを発掘できる。それがお得に買える」。そのため、皆さん魅かれるということです。
百貨店で売っているものは良質で普段は手が出ないので、安くなっているなら買いたいと思いませんか。
慶応義塾大学教授・教育経済学者 中室牧子さん:
そうですね。新しいなと思ったのが、経済学には「バンドル商品」という考え方があります。要はセット販売にすることです。ハンバーガーと一緒にポテト。ホテルに泊まったときの朝食付きのように、何かと何かをセットにして販売すると売れる。
そうすると、企業側の売り上げも上がるし、消費者側の消費者余剰も上がるという、両方のいいところがあるため、長年研究がされてきたのですが、「ギフト商品の解体セール」は、それの逆張りで、バラ売りをしているわけですよね。
そのことによって企業側は在庫を減らして、消費者側は油も買えるし、ジュースも買えるしということで、いろいろな選択ができると。自分の好みのものをセットにして買えるという新しいやり方で、すごくいいと思いました。
井上貴博キャスター:
福袋と一緒だけれども、内容が見えているので、福袋以上に選択できるのがいいですよね。
消費者側にも変化が…“進化型のまとめ買い”とは？
出水キャスター:
2025年に既に値上げした、もしくは、値上げが決まっている品目の数「1万9416」という数字に注目しました。
帝国データバンクによりますと、9月も1235品目が値上げすることが既に発表されています。
▼キユーピー マヨネーズ（450g）：520円→559円に。
▼日清オイリオ 日清キャノーラ油（1000g）：約18％値上げ
じわじわと値上げの波が来ているということで、いま、お客さんの買い方にも変化が出ているそうです。
大特価市で見かけたのは、コーヒーを大量にカゴに入れている人。
70代男性
「ネスカフェのインスタントコーヒーを約20缶。これが目的で買いました。妻がこれしか飲まないので、だいたい6か月分ですかね」
Q.何を買われたんですか？
60代女性
「おもにお菓子とか海苔が多いです。海苔は日持ちするのと、いますごく値上がりしているので」
出水キャスター:
いろいろな商品が入っているギフトセットよりも、単品やこれだけが欲しいというものに手が出やすいようです。
▼コーヒーだけで20点、▼海苔だけで5点と大量買いしている。“進化型のまとめ買い”をしている人が多いということです。
松坂屋上野店の担当者は「今年から“単品まとめ買い”客が増えている。普段づかい商品がいつ値上げされるか…本当に必要なものだけ大量買いする傾向」が出ているということです。
そのため、百貨店側は“進化系まとめ買い”に対し、いろいろな戦略を立てています。
▼単品売りの特価食品を増やす（前年よりも約100種類増えている）
▼まとめ買いでお得セット
例えば「讃岐うどん」（単品216円）をまとめて22袋買うと440円お得になるセット（4312円）を作っています。
経済ジャーナリスト・松崎のり子さんは「普段使うものは値段を知っているので、お得さをより感じられて、購買に繋がる」と分析していました。
慶応義塾大学教授・教育経済学者 中室牧子さん:
すごくいい戦略ですよね。コーヒーを毎日飲むからストックしておくというのは、合理的だなと思いましたし、時間の節約にもなっていいと思いました。
