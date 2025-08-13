気鋭のライトノベル作家とイラストレーターがタッグを組んだ、１話５分の４連作ショートアニメプロジェクト『週刊ラノベアニメ』。長月達平原作、千種みのりキャラクターデザインの『Jack the Reaper』第4話では、記憶喪失の殺人事件容疑者である俺（CV：石川界人）が、警察署内で新たなステージへ踏み出す！

「さぁて、新エリア開拓だ」

気を失った小町を取調室に残したまま廊下を抜けて、階段を下りた俺。下のフロアは受付ロビーのようだ。

©ラノベアニメ製作委員会

「ここからなら外に行けそうだな」

©ラノベアニメ製作委員会

（バレずに行けるか？）

受付嬢から見えないよう身を隠し、四つ這いの姿勢で出口へと向かうが……。

「おい」

©ラノベアニメ製作委員会©ラノベアニメ製作委員会

「なんでてめえがここに居やがる」

逃げようとした俺が立ち上がると、白スーツの男・矢継早 速人（CV．濱 健人）は「動くな！」と声を荒げた。

©ラノベアニメ製作委員会

「小町はどうした？ てめえに会いに行っただろ」

と尋ねる矢継早に、俺は「取調室だ。手荒な真似はしてない、寝てもらってるだけだ」と答える。

©ラノベアニメ製作委員会

俺「抵抗する気はない！ ただ俺の話を聞いてくれ」

©ラノベアニメ製作委員会

矢継早「そりゃあ穏やかじゃねえな。いったい誰がてめえの命を狙ってるってんだ？」

俺「わかんねえ。けどあのまま取調室にいたら殺されちまうんだ、だから！」

矢継早「いいかげんにしやがれ。そんな適当な嘘で俺が騙されるとでも思ってんのか？」

俺「いや、嘘なんかじゃ…」

矢継早「それとも、俺をバカにしてんのか？」

©ラノベアニメ製作委員会

怒った様子で拳を握りしめる矢継早。

（あー…ヤッバイ、これ取調室と同じ流れだ）

©ラノベアニメ製作委員会

俺「待って！ 抵抗しないから。せめて最後まで話聞いて！？」

矢継早「フン！ 裏切り者の言うことなんざ誰が聞くかよ」

（…裏切り者…？）

「やれ」という矢継早の合図を受けて、背後にいた屈強な警官が俺に襲い掛かる！

©ラノベアニメ製作委員会

後ろから体当たりされ、倒れ込む俺。

©ラノベアニメ製作委員会

矢継早「てめえのそんなとこ見たくなかったぜ。…連れてけ」

©ラノベアニメ製作委員会

俺「……せめて、俺がどこの誰か教えてくれ……俺いま記憶喪失で…」

警官「まだ懲りないのか！この大ウソつきの裏切り者の連続殺人犯が！」

©ラノベアニメ製作委員会

拘置所の牢屋に運ばれた俺。

（誰も信じてくれなくて全身が痛え…）

（いやタックルのせいか？もうどっちか分かんねえ）

©ラノベアニメ製作委員会

その時、3時を告げる教会の鐘の音が鳴り響く。いつもなら、あの男が現れる時間だ。

「鐘の音…でも、俺はここだぞ。いくら神出鬼没でも――」

©ラノベアニメ製作委員会

牢の前に、あの黒い男がいた。扉をガチャガチャと揺さぶっている。

©ラノベアニメ製作委員会

「ハハッそうか、鍵がかかってるのか。どうだ、おまえはここには入って来られねえ。俺が助かる方法、それは永遠に牢に入ってることだったんだ！ざまあみろ！」

©ラノベアニメ製作委員会

しかし男は、扉を開けた。その手には鍵が握られている。

「それは反則じゃあ…！？なんで持ってんの！？」

©ラノベアニメ製作委員会

「誰か！ここに殺人犯が居ます！」

「見張りぐらい立ててくれよぉ…！ あああああああ！！！！」

助けを呼ぶ声もむなしく、俺はまた黒づくめの男に刺し殺されるのだった。



©ラノベアニメ製作委員会

「よし、行ったな…？時間をずらしたらどう変わる……見つからずに行けるか…？」

タイムリープした先で、俺はある試みをしていた。

©ラノベアニメ製作委員会

再び、受付ロビーで身を低くして出口へと向かう。しかし……

「おい」

と呼び止める声。

©ラノベアニメ製作委員会

矢継早「どうしててめえがここに居るんだ？」

俺「こっちのセリフだよ！立ち話長くない！？」

警官「あなたがここに…じゃあ小町先輩は！」

俺「げぇ！」

©ラノベアニメ製作委員会

俺に襲い掛かろうとした警官を、矢継早は「待て、権藤」と止めた。

権藤「矢継早先輩。でも！」

「誰も手出しすんな」

矢継早と呼ばれたスーツの男は俺に向かって拳を握りしめる。

「かかってこいよ。相手してやる」

©ラノベアニメ製作委員会

俺「急なバトル展開。いやぁ俺そういうのは…」

©ラノベアニメ製作委員会

受けてたとうとしない俺を見て、男は声を荒げる。

「てめえ、俺じゃ相手にならねえってそう言いてえのか！」

俺「どうしてみんなそういう受け取り方するかな…！」

©ラノベアニメ製作委員会

ファイティングポーズをとる矢継早。

俺「やるしかねえのか…？」

©ラノベアニメ製作委員会

「バトル、スタンバイ！」

と予告が出たところで、俺死確定の6話に続く！

メタ構造のパロディも飛び出す『Jack the Reaper』第5話は、8月9日深夜に放送された。

本作をはじめアニメ4本が連続で展開される『週刊ラノベアニメ』は、ABCテレビ・テレビ朝日系列全国24局ネット『ANiMAZiNG!!!』枠にて放送。TVerでも無料配信。