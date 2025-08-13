手がかりを探す俺の死確定！５話から登場の白スーツ男とバトルスタンバイ！『Jack the Reaper』
気鋭のライトノベル作家とイラストレーターがタッグを組んだ、１話５分の４連作ショートアニメプロジェクト『週刊ラノベアニメ』。長月達平原作、千種みのりキャラクターデザインの『Jack the Reaper』第4話では、記憶喪失の殺人事件容疑者である俺（CV：石川界人）が、警察署内で新たなステージへ踏み出す！
「さぁて、新エリア開拓だ」
気を失った小町を取調室に残したまま廊下を抜けて、階段を下りた俺。下のフロアは受付ロビーのようだ。
「ここからなら外に行けそうだな」©ラノベアニメ製作委員会
（バレずに行けるか？）
受付嬢から見えないよう身を隠し、四つ這いの姿勢で出口へと向かうが……。
「おい」
「なんでてめえがここに居やがる」
逃げようとした俺が立ち上がると、白スーツの男・矢継早 速人（CV．濱 健人）は「動くな！」と声を荒げた。
「小町はどうした？ てめえに会いに行っただろ」
と尋ねる矢継早に、俺は「取調室だ。手荒な真似はしてない、寝てもらってるだけだ」と答える。
俺「抵抗する気はない！ ただ俺の話を聞いてくれ」©ラノベアニメ製作委員会
矢継早「そりゃあ穏やかじゃねえな。いったい誰がてめえの命を狙ってるってんだ？」
俺「わかんねえ。けどあのまま取調室にいたら殺されちまうんだ、だから！」
矢継早「いいかげんにしやがれ。そんな適当な嘘で俺が騙されるとでも思ってんのか？」
俺「いや、嘘なんかじゃ…」
矢継早「それとも、俺をバカにしてんのか？」
怒った様子で拳を握りしめる矢継早。
（あー…ヤッバイ、これ取調室と同じ流れだ）©ラノベアニメ製作委員会
俺「待って！ 抵抗しないから。せめて最後まで話聞いて！？」
矢継早「フン！ 裏切り者の言うことなんざ誰が聞くかよ」
（…裏切り者…？）
「やれ」という矢継早の合図を受けて、背後にいた屈強な警官が俺に襲い掛かる！
後ろから体当たりされ、倒れ込む俺。©ラノベアニメ製作委員会
矢継早「てめえのそんなとこ見たくなかったぜ。…連れてけ」©ラノベアニメ製作委員会
俺「……せめて、俺がどこの誰か教えてくれ……俺いま記憶喪失で…」
警官「まだ懲りないのか！この大ウソつきの裏切り者の連続殺人犯が！」
拘置所の牢屋に運ばれた俺。
（誰も信じてくれなくて全身が痛え…）
（いやタックルのせいか？もうどっちか分かんねえ）
その時、3時を告げる教会の鐘の音が鳴り響く。いつもなら、あの男が現れる時間だ。
「鐘の音…でも、俺はここだぞ。いくら神出鬼没でも――」
牢の前に、あの黒い男がいた。扉をガチャガチャと揺さぶっている。©ラノベアニメ製作委員会
「ハハッそうか、鍵がかかってるのか。どうだ、おまえはここには入って来られねえ。俺が助かる方法、それは永遠に牢に入ってることだったんだ！ざまあみろ！」©ラノベアニメ製作委員会
しかし男は、扉を開けた。その手には鍵が握られている。
「それは反則じゃあ…！？なんで持ってんの！？」
「誰か！ここに殺人犯が居ます！」
「見張りぐらい立ててくれよぉ…！ あああああああ！！！！」
助けを呼ぶ声もむなしく、俺はまた黒づくめの男に刺し殺されるのだった。
「よし、行ったな…？時間をずらしたらどう変わる……見つからずに行けるか…？」
タイムリープした先で、俺はある試みをしていた。
再び、受付ロビーで身を低くして出口へと向かう。しかし……
「おい」
と呼び止める声。
矢継早「どうしててめえがここに居るんだ？」
俺「こっちのセリフだよ！立ち話長くない！？」
警官「あなたがここに…じゃあ小町先輩は！」
俺「げぇ！」
俺に襲い掛かろうとした警官を、矢継早は「待て、権藤」と止めた。
権藤「矢継早先輩。でも！」
「誰も手出しすんな」
矢継早と呼ばれたスーツの男は俺に向かって拳を握りしめる。
「かかってこいよ。相手してやる」
俺「急なバトル展開。いやぁ俺そういうのは…」©ラノベアニメ製作委員会
受けてたとうとしない俺を見て、男は声を荒げる。
「てめえ、俺じゃ相手にならねえってそう言いてえのか！」
俺「どうしてみんなそういう受け取り方するかな…！」©ラノベアニメ製作委員会
ファイティングポーズをとる矢継早。
俺「やるしかねえのか…？」
「バトル、スタンバイ！」
と予告が出たところで、俺死確定の6話に続く！
メタ構造のパロディも飛び出す『Jack the Reaper』第5話は、8月9日深夜に放送された。
本作をはじめアニメ4本が連続で展開される『週刊ラノベアニメ』は、ABCテレビ・テレビ朝日系列全国24局ネット『ANiMAZiNG!!!』枠にて放送。TVerでも無料配信。