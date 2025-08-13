SNSの投稿をめぐり、男性に土下座を強要し、スマートフォンを電子レンジで壊したなどとして、男2人が逮捕されました。

◇

被害者男性の住宅に侵入し、“ある強要”をした疑いがもたれている、小野航平容疑者（32）と茨木陽太容疑者（32）。

それは…。

小野航平容疑者 茨木陽太容疑者

「今までのXの投稿について謝罪しろ」

被害者は、いわゆる“半グレ”や接客業の女性などに関する暴露をXで度々、投稿していたという40代の男性。約1万人のフォロワーがいる、いわゆる“暴露系”のアカウント運営者でした。

警視庁によると、逮捕された2人の男は、その投稿内容について謝罪などを強要した疑いなどがもたれています。

◇

事件が起きたのは今年5月。

目出し帽をかぶった茨木容疑者と小野容疑者は、被害者男性の住宅へ。1階の窓ガラスを割って室内に侵入したといいます。

被害者は就寝中でしたが、体を押さえつけるなど暴行を加えたという2人。そして…。

「今までのXの投稿について謝罪しろ」

被害者がこれまでしてきたXの投稿内容について、謝罪を要求。

被害者に、土下座を強要したというのです。

男2人は、それだけではなく、今度は被害者のスマホをそのまま電子レンジの中へ。すると、レンジでチン。スマホを壊したといいます。

住宅に入ってから、ここまでの時間は25分。その後、男2人は被害者が運営している“暴露系”Xについて、“パスワードを教えろ”などと強要。被害者から無理やり聞き出してXを乗っ取り、後日、被害者の土下座映像が投稿されたのです。この時、全裸だったといいます。その映像は、X上で拡散されました。

◇

そもそも、被害者がXで容疑者2人にとって不都合な暴露をしていたのか…など、事件のきっかけはわかっていません。

ただ、捜査関係者によると、茨木容疑者は事件前に、SNSで被害者に「アカウントを買い取る」と交渉。2人で会ったこともあるといいます。

しかし事件当日は、目出し帽をかぶっていたため、被害者が茨木容疑者に気づくことはなかったということです。

警視庁は、逮捕された2人の認否を明らかにしていません。