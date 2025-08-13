Kvi Babaが、ニューアルバム『Shout Out to Jesus』を本日8月13日に配信リリース。また、収録曲「I Like It」のMVも本日21時に公開となった。

2023年にリリースした『Jesus Loves You』以来、約2年半ぶりのアルバムとなる本作には「Friends, Family & God feat. G-k.i.d & KEIJU」をはじめ、「Luv Myself feat. AKLO & KEIJU」「Ms. U feat. idom & SALU」など既発曲を含む全10曲が収録されている。

また、公開された「I Like It」のMVには、SNS公募で集まった500人のファンがエキストラとして参加。さらに、KEIJUをはじめ、Kvi Babaと縁のあるアーティストや初共演となるアーティストがカメオ出演している。

（文＝リアルサウンド編集部）