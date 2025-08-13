「バチェラー4」藤原望未、シルバーショートに大胆チェンジ「印象変わる」」「幻想的」
【モデルプレス＝2025/08/13】Amazon制作の婚活サバイバル番組「バチェラー・ジャパン」シーズン4（Amazon Prime Videoにて独占配信）に出演していた鍼灸師の藤原望未が13日、自身のInstagramを更新。シルバー系の新ヘアカラーにイメージチェンジした姿を公開した。
【写真】藤原望未、シルバーヘアにチェンジ
藤原は「今回はなんとシルバーを混ぜてくれました。NEWカラーどうでしょうか？そしてトリートメントで髪の毛生き返って嬉しい」とコメントし、美容室で金髪にシルバーを混ぜた新しいヘアカラーを披露した。これまでの金髪からニュアンスをかえたショートボブの髪型が印象的で、「いつも髪の毛のことを考えて丁寧に施術してくれるので、私の髪は治安がいいです」と美容師への感謝を綴っている。
この投稿に、ファンからは「印象変わる」「似合ってる」「幻想的」「どうなってるの？」「金髪が素敵」「イメージチェンジ成功」といったコメントが寄せられている。
「バチェラー・ジャパン」とは、成功を収めた1人の独身男性＝バチェラーのたった1人のパートナーの座を勝ち取るために、性格もバックグラウンドも異なる複数名の女性たちが競い合う「婚活サバイバル番組」。藤原の出演したシーズン4は実業家の黄皓がバチェラーを務め、17人（2話で途中参加した2人含む）の女性がその婚約者の座を競った。藤原は控えめなアプローチながらもファーストインプレッションから黄の心を掴み、順調に勝ち上がっていったが残り3人のところで黄とお別れとなっていた。（modelpress編集部）
◆藤原望未「バチェラー4」出演で話題
