日曜日のメゾンデ『帝乃三姉妹は案外、チョロい。』インスパイアソング「YOU」リリース決定

■原作の連載初期から読み続けてきた一読者でもあるTwinfieldが作詞作曲！

日曜日のメゾンデが新曲「YOU」を8月20日に配信リリースする。

MAISONdesが『週刊少年サンデー』『サンデーうぇぶり』で連載された人気漫画作品を音楽として昇華するアーティストプロジェクト“日曜日のメゾンデ”。

原作の持つテーマや感情の機微を、楽曲ごとに異なるクリエイターが多彩なアプローチで音楽に昇華し、ボーカル・礼衣が歌い上げていく。

TOKYO MX他で放送中のTVアニメ『帝乃三姉妹は案外、チョロい。』から生まれた楽曲の第3弾となる「YOU」は、作詞作曲をTwinfieldが担当。

エレクトロサウンドを軸に、ジャンルを越えて幅広く作品を生み出すボカロP / 作編曲家 / トラックメーカーであるTwinfieldは原作の連載初期から読み続けてきた一読者でもあり、楽曲制作にあたっては、主人公や三姉妹の関係性に込められた感情の動きに強く引き寄せられたという。

特に、物語のなかでまっすぐに挑戦を続ける主人公の姿からは強い印象を受け、その眼差しを起点に、楽曲全体を構築していった。

そうして完成した「YOU」は、“頑張る誰かをそっと見つめる気持ち”を軸に展開され、登場人物たちの関係性や物語のシーンをさりげなく想起させる構成となっている。

メロディと歌詞が少しずつ変化していく構成は、まるで三姉妹と主人公の距離感や感情が少しずつ変わっていく様子をなぞるかのよう。原作ファンには物語の温度が重なり、初めて聴く人にも登場人物の心の機微が伝わるような一曲だ。

ボーカル・礼衣は、透明感あふれる繊細な歌声で楽曲の世界を彩っており、浮遊感のあるトラックと響き合いながら、楽曲にさらなる奥行きをもたらし、シリーズのなかでもまたひと味違った魅力を放つ、作品世界の延長線上にある一曲に仕上がっている。

“YOU”というタイトルに込められた「目が離せない“誰か”へのまなざし」。物語を知っている人も、これから出会う人も、それぞれの“君”を思い浮かべながら、この楽曲に耳を傾けてみよう。

なお、日曜日のメゾンデは『帝乃三姉妹は案外、チョロい。』オープニングテーマ「君にふさわしい奇跡」、インスパイアソング「カラフルパレット」、そして「YOU」を収録した「君にふさわしい奇跡」をCDリリースする。

リリース情報

2025.07.10 ON SALE

DIGITAL SINGLE「君にふさわしい奇跡」

2025.08.06 ON SALE

DIGITAL SINGLE「カラフルパレット」

2025.08.20 O SALE

DIGITAL SINGLE「YOU」

2025.08.27 ON SALE

CD「君にふさわしい奇跡」

