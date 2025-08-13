40・50代の「買い足し」→【ユニクロ】が正解！ 秋まで使える「優秀ワンピ」

服を買い足したいけれど、何を選べばいい？ そんなミドル世代には、1枚で着るだけじゃなく、レイヤードも楽しめる【ユニクロ】「優秀ワンピ」がおすすめです。今すぐ着られて秋まで使えるワンピは、ワードローブの1軍になりそうな予感。カラバリも豊富なので、イロチ買いもありかも……！

着心地も◎ ロングシーズン使えるTワンピ

【ユニクロ】「エアリズムコットンTワンピース / 半袖」\2,990（税込）

クリーンな表面の素材とクルーネックデザインで、着回しやすい優秀ワンピ。夏は1枚で、秋はジャケットやパーカーを重ねて、今からロングシーズン活躍しそうです。ゆるっとシルエットで楽ちん。ドライ機能付き & ストレッチ性があるので、快適な着心地も実感できそう。ストレスフリーにおしゃれを楽しみたいミドル世代の強い味方になりそうです。

シルエットの美しさに魅了！ あらゆるシーンにマッチするノースリワンピ

【ユニクロ】「ポンチワンピースノースリーブ」\1,990（税込・セール価格）

ストレッチ性のあるポンチ素材とフィットアンドフレアシルエットで、美しいボディラインを演出。抜け感も与える右サイドのスリットは、ボトムをレイヤードしても動きやすいというメリットも。シャツを合わせてきれいめオフィスコーデに。マウンテンパーカーを合わせてデイリーカジュアルに。ワンピコーデのバリエーションが広がりそうです。

レイヤード自由自在！ 上品見えするキャミワンピ

【ユニクロ】「サテンキャミソールワンピース」\3,990（税込）

公式オンラインストア売れ筋ランキング・ワンピース部門第2位の大人気商品。上品な光沢感のあるサテン素材でエレガントな雰囲気を演出。タンクトップやTシャツをインしたり、シアートップスやカーディガンを重ねたり、レイヤード自由自在。1着あれば「何着よう？」そんなときも頼りになりそうです。

着こなしのアレンジを楽しめる最旬ワンピ

【ユニクロ】「ナイロンワンピース / 7分袖」\4,990（税込）

シャカシャカとしたナイロン素材で作られているワンピは、旬のスポーティスタイルを楽しみたいミドル世代にイチオシ。ウエストのドローコードをキュッと絞れば、シルエットの変化も可能。ハーフジップの開閉具合で雰囲気を変えられるのも嬉しいポイントです。ふわっと膨らむ7分袖も可愛いアクセントに。

※すべての商品情報・画像はユニクロ出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：mana.i