お笑い芸人の大西ライオンが東京・池袋に完全個室・月額会員制のシミュレーションゴルフ店「大西ライオンゴルフ Ｐａｒｔｙ Ｌｏｕｎｇｅ」を９月１日グランドオープンすることになり、１３日、同所で会見を行った。天竺鼠・瀬下豊、平成ノブシコブシ・吉村崇、ＣＲＡＺＹ ＣＯＣＯも参加したが、途中、トレードマークのライオンのかぶり物を外し、衝撃の髪形があらわに。会場は爆笑に包まれた。

この日は５００万円したという最新のシミュレーション機器を実演。スイングもさまざまな方向から分析するという優れものだったが、大西の場合はかぶり物が大きすぎるせいで、上部に設置したセンサーが反応せず、「ごめんなさい。取りますね」と苦笑いで取り外した。

するとイメージ激変の茶髪＆カーリーヘアーがあらわとなり、吉村は「誰だよおまえ！」と仰天。「おまえテッペン薄くなってきたな！」と続けると、瀬下も「なんちゅう髪形してんねん！（かぶり物）付けてる方がマシやないか！」と強烈にツッコミ、爆笑した。

その後も吉村は「ちょっと頭下げて」と大西に要求。「白髪も増えてよぉ！白髪ハゲって珍しいな。どっちかなんだけどな普通」とツボに入った様子で、瀬下も「ちゃんと染めろ！」と続いた。

総攻撃を食らった大西は、「すみません…」とただただ苦笑いで返事するだけだった。