¡ÚÂ®Êó¡Û·§ËÜ»ÔÆî¶è¤ÎÀî¤Ç¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿°äÂÎ¤Ï°ÂÈÝÉÔÌÀ¤ÎÄ¹ÅÄ½¤¤µ¤ó(74)¤ÈÈ½ÌÀ
°ìÏ¢¤ÎÂç±«¤Ç¡¢·§ËÜ»ÔÆî¶è¤ÎÀî¤Ç¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¹âÎðÃËÀ¤Î°äÂÎ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢·§ËÜ¸©·Ù¤Ï¡¢°ÂÈÝ¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿Æî¶è¾ëÆîÄ®ÏÌÀ¥¤ÎÄ¹ÅÄ½¤¤µ¤ó¡Ê74¡Ë¤À¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
º£Æü¡Ê13Æü¡Ë¸áÁ°10»þ20Ê¬¤´¤í¡¢¾ëÆîÄ®¤òÎ®¤ì¤ëÉÍ¸ÍÀî¤Ç¹âÎðÃËÀ¤È¤ß¤é¤ì¤ë°äÂÎ¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¡¢Ìó30Ê¬¸å¤ËÀî¤«¤é°ú¤¾å¤²¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
°äÂÎ¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¾ì½ê¤«¤éÌó2¥¥í¾åÎ®¤Î¶¶ÉÕ¶á¤Ç¡¢Ä¹ÅÄ¤µ¤ó¤Î¥Ð¥¤¥¯¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Ä¹ÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡¢¤ª¤È¤È¤¤(11Æü)¤Î¸áÁ°5»þ¤´¤í¤Ë²È¤ò½Ð¤Æ¡¢¿·Ê¹ÇÛÃ£¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢°ÂÈÝ¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢»à°ø¤Ï¿å»à¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Ç¡¢º£²ó¤ÎÂç±«¤Ç·§ËÜ¸©Æâ¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¿Í¤Ï3¿Í¡¢°ÂÈÝÉÔÌÀ¤Ï2¿Í¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
