今回ご紹介するのは、TikTokアカウント「ちかみち」に投稿された、先輩同居猫と遭遇して戦闘モードになる3匹の子猫ちゃんの様子。動画の再生回数は20万回を超え、投稿には「3匹いても勝てなさそうなの可愛い」「フリーズやんのか可愛い」といった声が集まっています。

【動画：先輩猫とドアの前でバッタリ遭遇して…】

先輩猫と3匹の子猫がバッタリ遭遇

TikTokアカウント「ちかみち」に登場したのは、きなこくんと3匹の子猫ちゃん。飼い主さんは猫を預かるボランティア活動をされており、今回登場する3匹の子猫ちゃんもボランティアで預かっている猫ちゃんです。

ある日、きなこくんと3匹の子猫ちゃんがドアの前でバッタリ遭遇。すると、子猫ちゃんたちは驚いた様子だったそうで、その姿はまるでボス(きなこくん)に挑む勇者のようだったといいます。

みんな仲良く同じポーズ

きなこくんは3匹の子猫ちゃんたちを見ると、渾身のシャーを発動したのだとか。その姿を見た子猫ちゃんたちは怖くなったのか、みんな毛を逆立てながら同じポーズで固まってしまったそうです。自分たちよりも一回りも二回りも大きいきなこくんにシャーされて、ビックリしてしまったのでしょう。

ただ、怖がらせてしまったことに反省したのか、申し訳なさそうな表情をしていたのだとか。飼い主さんいわく、飼っている4匹の猫ちゃんの中で、きなこくんが一番子猫ちゃんたちに優しいそうで、いきなりみんなから威嚇されて困惑したのかもしれませんね。

3匹の子猫、きなこくんに勝利

その後も威嚇したままきなこくんを見続けていたという3匹の子猫ちゃん。すると、きなこくんがドアから離れていき、事なきを得たそうです。威嚇されても全く手を出さないきなこくんは、やっぱり優しいですね！

ボス(きなこくん)をその場から追いやり、無事に勝利を収めた勇者たち。子猫ちゃんたちの冒険は、まだ始まったばかりです。

投稿は、TikTokにて1.9万件を超える高評価を集めるなど、大きな反響を呼ぶことに。パヤパヤな毛を逆立てながらきなこくんに挑む3匹の子猫ちゃんたちに、多くの方が癒やされたようです。

投稿を見た視聴者からは、「瞬殺一撃でやれるのに絶対手を出さない猫さんが優しすぎて」「仔猫の威嚇体勢に思わず笑ってしまった」「子猫たちの必死なところがまた可愛い」「子猫ちゃん達に勝てないわけないのに負けてあげてるの可愛すぎる」など、たくさんのコメントが寄せられています。

TikTokアカウント「ちかみち」では、きなこくんをはじめとする4匹の猫ちゃんや、飼い主さんの下に預けられた猫ちゃんたちの様子が投稿されています。

きなこくん、子猫ちゃん、飼い主さん、この度はご協力誠にありがとうございました！

写真・動画提供：TikTokアカウント「ちかみち」さま

執筆：びわっこ

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。