ストックしとこーーッ！【カルディ】さっぱりしたものが食べたい時に◎「梅商品」

暑さでなんとなく食欲が落ちがちなとき、頼りたくなるのが「梅味」のアイテム。【カルディ】には、食欲が落ちた時にもちょうどいい梅の商品がずらりと揃っています。今回は暑い夏にぴったりのラインナップをご紹介します。

お風呂上がりにちょうどいい「凍らせて食べる 青梅あいす」

最初にご紹介するのは、筆者も大好きな「凍らせて食べる 青梅あいす」。凍らせることでシャリっとした食感になり、梅特有の爽やかさが口いっぱいに広がって、湯上がりの火照った体をクールダウンさせるのにぴったりなんです。冷凍庫にあるとうれしい一品です。

シャキシャキ & まろやか「れんこん梅マヨディップ」

れんこんの食感がアクセントになったタルタル風ディップは、ちょっとクセになる味わいを予感させます。梅の風味がまろやかなマヨと合わさることで、和風なのに洋のコクも感じられそう。野菜スティックに合わせたり、クラッカーにのせておつまみにしたりと、お好みの楽しみ方を模索してみましょう。

梅しその風味が広がる「梅しそキーマカレー」

カルディ購入品をレポしている@monmon.121さんが「買って正解だった」と太鼓判を押すのが、こちらの「梅しそカレー」。スパイスのきいたキーマカレーに、梅としその香りが加わることで、あと味に爽やかさが期待できます。スタミナも欲しいけれど、さっぱりしたい……そんなわがままを叶えてくれるような、夏のごはんにもぴったりの一皿が楽しめそうです。

つい手が伸びる、おつまみ系おやつ「うめいか天」

サクサク食感のいか天に、梅の風味をきかせた一品は、小腹が空いたときやおつまみにぴったり。筆者も試したところ、ひと口ごとに広がる香ばしさと、梅の酸味が絶妙で、ついつい手が止まらなくなるような味わいでした◎ 袋を開けたら、あっという間になくなりそうな軽やかスナックです。

