亡き愛猫の三回忌に『そっくりな野良猫』と出会った結果…運命的な出会いの様子に涙が止まらないと21万再生「ぼろぼろ泣いてしまった」「素敵」
亡くなった愛猫とそっくりの野良猫との出会いの様子がYouTubeに投稿されました。動画の再生回数は21万回を超え「そっくりな毛皮に着替えて戻ってきてくれたのかな」「こんなにそっくりなにゃんこが姿を見せるなんて」「私も生まれ変わりを信じます」といったコメントが集まっています。
【動画：亡き愛猫の三回忌に『そっくりな野良猫』と出会った結果…】
亡き愛猫の三回忌に出会った野良猫
2024年7月13日、投稿者さんは1匹の茶白猫と出会ったそうです。この地域はTNR活動が行われていますが、投稿者さんが出会った猫は新顔だったのだそう。この日は投稿者さんの亡き愛猫デブちゃんの三回忌だったそうです。投稿者さんは茶白の野良猫に「うちにおいでね」と声をかけてお別れしたそうです。
亡き愛猫にそっくり！
1ヵ月後、なんと茶白の野良猫が投稿者さんのおうちの勝手口に現れたのだそう。それから月に2回ほどごはんを食べに来るようになったそうです。実は、この野良猫は投稿者さんの亡くなった愛猫のデブちゃんにそっくりなのだそう。自然と「ブブちゃん」と呼ぶようになったそうです。運命的な出会いに胸が熱くなります。
外猫ハウスに入ってくれた！
冬になり、投稿者さんは外にいるブブちゃんがあたたかく過ごせるようにと外猫ハウスを作ったのだそう。ただ、過去に捕獲器を設置したときにブブちゃんは3週間も姿を見せなくなることがあったため、外猫ハウスを設置したことで警戒して来てくれなくなる可能性もあったそうです。しかし、外猫ハウスを設置した後もブブちゃんは来てくれたのだそう。
外猫ハウスに入るように誘導した結果、ハウスの中でごはんを食べてくれたそうです。投稿者さんは、この様子をカメラで確認しながらガッツポーズをしたのだそう。その後のブブちゃんですが、保護され投稿者さんのおうちでケアをしてもらっているそうです。デブちゃんの命日に現れた、デブちゃんにそっくりなブブちゃんとの出会いでした。
動画には「色や身体だけではなく、目もデブ君にそっくりです！毛色を変えずに戻ってきてくれたのかな」「デブちゃんまだこの家に居たかったから急いで戻って来たのかな」「ここに来れば、ご飯貰えるって聞いたんですが…って感じですね」といったコメントが寄せられています。
YouTubeアカウント「僕の名前はデブ」では、投稿者さんの愛猫たちの日常が投稿されています。
写真・動画提供：YouTubeアカウント「僕の名前はデブ」さま
執筆：tonakai
編集：ねこちゃんホンポニュース編集部
※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。