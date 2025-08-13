16日に25-26シーズンのプレミアリーグが開幕する。優勝候補筆頭はリヴァプールだが、アーセナルとマンチェスター・シティはそれぞれ積極的な補強を行っており、白熱した戦いが予想される。



『Daily mail』では「プレミアリーグで注目すべき10のこと」と題して新シーズンに目を向けている。その中でも特に気になるのは、リーグにおけるルールや審判の変更だ。



まず1つ目が半自動オフサイドシステムの導入だ。実際には昨季の終盤から取り入れられていたもので、新シーズンはもちろん開幕節から使用されることになる。





それと関連して行われるのが、VARの判定に対する主審からのアナウンスだ。これも昨季のカラバオカップ準決勝で導入されており、実際にスチュアート・アトウェル主審が判定に対するアナウンスをしている。これまでのリーグ戦では「プレミアリーグマッチセンター」というXアカウントがリアルタイムで判定に対しての説明をしていたが、新シーズンでは主審もピッチ上で行うこととなり、判定の透明性が高まることになるだろう。そして3つ目がボックス内でのGKのボール保持時間だ。これまでは6秒間GKが手でボールを持つことが許されていたが、新シーズンから8秒に増えることになる。ただ、これまでは6秒ルールがほとんど厳守されておらず、新シーズンからは2秒増やして、より厳格なルールになるようだ。もし、その時間を守らなければ、主審は相手チームにCKを与えることになる。